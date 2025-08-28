Compromís vuelve a reclamar "un transporte público y una ecotasa" para la isla de Tabarca - EUROPA PRESS

ALICANTE, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Compromís ha exigido al Ayuntamiento de Alicante que "se siente en una mesa" con el consistorio de Santa Pola (Alicante) y con la Generalitat Valenciana para regular un transporte público, una ecotasa y un plan de gestión para la protección "total" de la reserva marina de la isla de Tabarca.

Así lo ha indicado este jueves en declaraciones a los medios el portavoz de la coalición en la capital alicantina, Rafa Mas, que ha subrayado que "nadie está haciendo nada" por este enclave, "que vive una situación límite".

En este sentido, Mas ha asegurado que Tabarca "está viviendo un verano infernal con picos de asistencia de 10.000 personas al día" y ha resaltado la "saturación" que tiene la isla por "el descontrol de la afluencia de los turistas".

Por otro lado, ha resaltado que "la Generalitat no regula un transporte público", que, según ha insistido, "se necesita tres veces al día, por la mañana, por la tarde y al atardecer y anochecer para que los vecinos puedan tener una vida normal".

Respecto al fondeo, el edil ha aseverado que "se está cargando toda la reserva natural" y ha remarcado que "cientos de embarcaciones diarias fondean en la isla arrastrando posidonia y saturando recursos naturales y sociales, además de las motos acuáticas que se pasean por allí".

En otro orden de cosas, Mas ha propuesto que los visitantes de Tabarca "pasen por un filtro", a través de una página web donde se puedan comprar los billetes, "hasta que no quepa nadie más". En cuanto a los tiques, el portavoz municipal de Compromís ha indicado que "deberían tener una ecotasa que revierta directamente en la isla para mejorar sus servicios públicos y relanzar su patrimonio".

Además, ha destacado que Tabarca "no ha tenido médico" y ha reclamado que los servicios de prevención y emergencias de playas "son ridículos, con una limpieza de cuatro barrenderos al día, con todo el patrimonio abandonado y con los residuos que campan a sus anchas por la isla".