La Comunitat, en alerta amarilla por lluvias y temperaturas máximas

VALÈNCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana se encuentra este jueves en alerta amarilla por lluvias, tormentas y temperaturas máximas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, esta jornada predominará el cielo poco nuboso con nubosidad de evolución diurna en el norte de Castellón, donde se esperan chubascos acompañados de tormenta con probabilidad de que sean localmente fuertes y con granizo.

Las temperaturas irán en ascenso o no sufrirán cambios; también se espera viento flojo de dirección variable por la mañana que tenderá por la tarde a oeste en el interior de Valencia y, en el resto, a sur y sureste con intervalos de intensidad moderada en el litoral.