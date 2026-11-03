La Comunitat, en alerta amarilla este martes por lluvias

Archivo - Intervalos nubosos en la Comunitat - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este martes con alerta amarilla puesto que espera chubascos localmente fuertes en el tercio sur y no se descartan en la mitad norte, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Alicante y en el extremo sur del litoral de Valencia hay probabilidad de que las lluvias alcancen intensidad fuerte o muy fuerte y vayan acompañadas de tormenta, han apuntado las mismas fuentes.

Así mismo, las temperaturas bajarán: de forma ligera las mínimas y, de forma más notable, las máximas en el interior de la Comunitat, han señalado.

Por otro lado, esta jornada habrá viento moderado del noroeste en el norte de Castellón y flojo de dirección variable en el resto de la autonomía a primeras horas; durante el día aumentará a moderado del noreste en el litoral del Golfo de Valencia y tenderá a componente norte en Castellón, componente este en Valencia y componente sur en Alicante.