La Comunitat, en alerta amarilla este martes por rachas muy fuertes de viento en el interior

Publicado: martes, 27 enero 2026 8:59
VALÈNCIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este martes en alerta amarilla por rachas muy fuertes de viento del oeste en el interior, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, esta jornada el cielo estará nuboso y se esperan precipitaciones débiles en el interior de la autonomía, de forma dispersa en el litoral.

La cota de nieve bajará de 1.800-2.000 metros a 1.200-1.400 metros al final del día; y las temperaturas sufrirán pocos cambios.

