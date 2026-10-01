La Comunitat, en alerta naranja: espera lluvias, granizo y rachas de viento muy fuertes

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Europa Press C. Valenciana
Publicado: jueves, 1 octubre 2026 8:48
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VALÈNCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este jueves con alerta naranja puesto que espera chubascos muy fuertes acompañados de tormenta, granizo y rachas de viento muy fuertes, localmente torrenciales o persistentes.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta jornada habrá cielo con intervalos nubosos que aumentarán a cubierto.

Por su parte, las temperaturas no anotarán cambios o irán en descenso ligero; mientras que habrá viento flojo de dirección variable que aumentará a moderado y tenderá a componente este al mediodía.

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