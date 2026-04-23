La Comunitat amanece con intervalos nubosos y alerta amarilla por fenómenos costeros

Archivo - La Comunitat Valenciana amanece con inervalos nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este jueves con intervalos nubosos y alerta amarilla por fenómenos costeros, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, además, hay probabilidad de lluvia débil en el sur de Valencia y norte de Alicante, han indicado las mismas fuentes.

Así mismo, las temperaturas mínimas bajarán en el interior de la autonomía y no habrá cambios en el litoral; mientras que las máximas también irán en descenso, de forma notable en el interior.