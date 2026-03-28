La Comunitat arranca el fin de semana con rachas de viento muy fuertes y posibles chubascos

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VALÈNCIA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vive un sábado con rachas de viento muy fuertes del noroeste en Castellón a últimas horas y probablemente también en el interior del norte de Valencia, así como posibles lluvias débiles y aisladas en el litoral de Alicante de madrugada.

El cielo, por su parte, tendrá intervalos nubosos en el litoral de Alicante y poco nuboso en el resto, aumentando a últimas horas a intervalos nubosos, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas mínimas vivirán cambios ligeros y las máximas irán en ascenso en la mitad sur y sin cambios en la mitad norte; mientras que podrá haber heladas débiles en puntos del interior de la mitad norte.

El viento soplará de manera floja con dirección variable por la mañana, aumentando a moderado por la tarde y tendiendo a últimas horas a noroeste fuerte con rachas muy fuertes en Castellón y probablemente también en el interior del norte de Valencia.