La Comunitat arranca la semana en alerta amarilla: espera lluvias en el interior del extremo norte

Archivo - La Comunitat Valenciana amanece este lunes con inervalos nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha arrancado la semana en alerta amarilla puesto que espera chubascos acompañados de tormenta, con probabilidad de que sean localmente fuertes, en el interior del extremo norte por la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, además, las temperaturas mínimas anotarán un descenso ligero mientras que las máximas subirán, de forma notable en el litoral de Valencia y sur de Castellón.

Así mismo, se espera viento flojo de dirección variable por la mañana, predominando por la tarde las componentes este y sur en el litoral, y la oeste en el interior, con intervalos de moderado en ambas zonas.