La Comunitat arranca la semana con alerta amarilla por lluvias en el interior sur de Castellón e interior de Valencia

Archivo - Amanecer nublado en Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha arrancado la semana con alerta amarilla por posibles lluvias en el interior sur de Castellón y en el interior de Valencia, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE). Los episodios comenzarán a las 15 horas.

Así, el cielo está hoy nuboso y se espera viento flojo de dirección variable predominando la componente oeste y cambiando en horas centrales a este y sureste.

Por su parte, las temperaturas mínimas anotarán un ligero ascenso en Valencia y las temperaturas máximas sufrirán un ligero descenso, salvo en Alicante, donde no variarán.