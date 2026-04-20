La Comunitat arranca la semana con cielo despejado y posibles chubascos en el interior del tercio norte por la tarde

VALÈNCIA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comunitat Valenciana ha arrancado la semana con cielo despejado y posibles chubascos en el interior del tercio norte por la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Así, esta jornada habrá nubosidad de evolución diurna en el interior del tercio norte de la Comunitat, donde no se descarta algún chubasco con tormenta por la tarde. En el litoral se esperan intervalos de nubes bajas sin descartar bancos de niebla locales a primeras horas.
Por su parte, las temperaturas no sufrirán cambios y habrá viento flojo de dirección variable, aunque por la tarde predominarán las componentes sur y este con intervalos de moderado.