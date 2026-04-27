La Comunitat arranca la semana con cielo despejado y temperaturas de hasta 24ºC

Archivo - La Comunitat amanece con cielos poco nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha arrancado la semana con cielo despejado y temperaturas máximas de hasta 24ºC, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, la provincia de Alicante anotará una mínima general de 11ºC y una máxima de 21; la de Castellón, de 12 y 24; y, la de Valencia, de 12 y 23ºC.

Así mismo, para esta jornada se espera viento flojo de dirección variable por la mañana que tenderá a componente este al mediodía, ocasionalmente moderado en el litoral sur de Alicante.