La Comunitat arranca la semana con cielo despejado y temperaturas mínimas en ligero ascenso

Archivo - Amanecer en la playa de Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha arrancado la semana con cielo poco nuboso o despejado y temperaturas mínimas en ligero ascenso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, esta jornada, las temperaturas mínimas no anotarán cambios o subirán ligeramente en la mitad norte de la autonomía y mitad sur; mientras que las máximas no se modificarán o sufrirán un ligero descenso.

Además, se espera viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas que tenderá a componente este, de flojo a moderado, durante las horas centrales.