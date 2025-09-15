La Comunitat arranca la semana con intervalos de nubes bajas y escasa probabilidad de chubascos

Archivo - Amanecer en Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha arrancado la semana con intervalos de nubes bajas y escasa probabilidad de chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta en el interior norte de Castellón, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, además, las temperaturas mínimas no registrarán cambios mientras que las máximas subirán en el interior de Valencia y no habrá modificaciones en el resto de la autonomía.

Así mismo, se espera viento flojo de dirección variable que tenderá a componente este por la tarde, han indicado las mismas fuentes.