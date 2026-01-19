La Comunitat arranca la semana con posibles lluvias fuertes y nevadas significativas

Archivo - Lluvia en València - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha arrancado la semana con posibles lluvias fuertes o persistentes en el norte de Castellón y nevadas significativas por encima de los 1.000-1.400 metros en el interior.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta jornada habrá cielo nuboso y chubascos aislados en puntos del litoral por la mañana. Además, se esperan precipitaciones generalizadas en la mitad norte de la autonomía que avanzarán de norte a sur por la tarde. Existe la probabilidad de que sean localmente fuertes o persistentes en el norte de Castellón.

Por su parte, las temperaturas mínimas anotarán un ligero ascenso y las máximas sufrirán cambios ligeros. Se esperan también heladas débiles en el interior y viento flojo del norte y noroeste que aumentará por la tarde a moderado en el interior y a fuerte en el litoral.