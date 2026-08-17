La Comunitat arranca la semana con temperaturas en ascenso y chubascos con tormentas en el interior del tercio norte

Predicción del tiempo para este lunes 17 de agosto de 2026 en la Comunitat Valenciana - AEMET

VALÈNCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana arranca la semana con temperaturas en ligero ascenso o sin cambios y con probabilidad de chubascos localmente fuertes acompañados de tormenta en el interior del tercio norte durante la tarde, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En general, la predicción anticipa una jornada marcada por los cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en el interior del tercio norte, donde serán probables chubascos localmente fuertes acompañados de tormenta durante la tarde.

Respecto al viento, soplará flojo de dirección variable y tenderá al mediodía a componente este, con intervalos de moderado por la tarde. En cuanto a las temperaturas, experimentarán ligeros ascensos o se mantendrán sin cambios.

Así, las máximas serán de 34 grados en Alicante y Castelló de la Plana y de 33º en València, mientras que las mínimas oscilarán entre los 23º y los 25º en las tres capitales de provincia.

Por otro lado, el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales es alto en toda la Comunitat Valenciana, según detalla el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE), que advierte de la posibilidad de tormentas secas en la provincia de Castellón y el interior de Valencia.