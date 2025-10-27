La Comunitat arranca la semana con temperaturas mínimas en descenso y posibles rachas de viento en el norte de Castellón

Archivo - Amanecer en la playa de Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha arrancado la semana con temperaturas mínimas en descenso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé alguna racha muy fuerte de viento en el extremo interior norte de Castellón en zonas expuestas.

Así, esta jornada habrá intervalos nubosos en el tercio sur de la autonomía que tenderán a poco nubosos al final del día, mientras que en el resto de la Comunitat el cielo estará despejado.

Las temperaturas mínimas irán en descenso mientras que las máximas subirán, de forma más ligera en Castellón, han apuntado las mismas fuentes.