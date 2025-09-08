La Comunitat arranca la semana y la vuelta al colegio con alerta naranja por tormentas y lluvias

Archivo - Una persona camina con un paraguas bajo la lluvia en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha arrancado la semana y la vuelta al colegio para una gran mayoría de los alumnos con alerta naranja por lluvias y tormentas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, este lunes y mañana habrá numerosas zonas de la autonomía con alerta naranja por estas lluvias. Desde el '112 Comunitat Valenciana' se ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios y conducir con prudencia durante una tormenta. Así mismo, ha recordado que no hay que cruzar un barranco o una zona con acumulación de agua.

Esta jornada el cielo estará muy nuboso y las tormentas a partir del mediodía pueden ser muy fuertes. No se descarta una intensidad torrencial en el litoral norte de Castellón.

Por su parte, las temperaturas mínimas irán en ascenso y las máximas bajarán. También se espera viento flojo de dirección variable por la mañana que tenderá al mediodía a componente este ocasionalmente moderado salvo en el sur de Alicante, donde tenderá a viento del sur.