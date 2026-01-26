La Comunitat concentra el 11,6% de empresas del sector del deporte de España y su rentabilidad supera a la media

Archivo - Exterior del Roig Arena. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

La Comunitat Valenciana concentra el 11,6% de las empresas del sector del deporte de España y su rentabilidad, productividad y liquidez es superior a la media nacional.

Así se desprende de un nuevo informe realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicos (Ivie) cuyos resultados se han dado a conocer este lunes.

La Generalitat y el Ivie presentaron a finales de 2024 el informe 'El valor e impacto económico del deporte en la Comunitat Valenciana', que cifraba el impacto directo, indirecto e inducido del sector del deporte en 1.954 millones de euros de renta, lo que supone el 1,88% del PIB regional. En el caso del empleo, el impacto total (66.413 puestos de trabajo) equivale al 3,36% del empleo total de la economía valenciana.

Tras mostrar el importante peso del sector en la economía valenciana, se presenta ahora un nuevo estudio que analiza las características económico-financieras de las empresas del sector del deporte valencianas.

El acto de presentación, celebrado esta tarde en el Roig Arena, ha contado con la participación del vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez; del director general de Deporte, Luis Cervera; y del director general de Industria, Julio Delgado. Por su parte, el director adjunto del Ivie y coautor del estudio, Joaquín Maudos, ha explicado las principales conclusiones del informe.

El nuevo estudio presentado acota el análisis a aquellas empresas cuya actividad está íntegramente relacionada con el deporte. En concreto, se incluye la fabricación de artículos de deporte, el comercio al por menor de artículos deportivos, la educación deportiva y, por último, las actividades deportivas (gestión de instalaciones deportivas, clubes deportivos, gimnasios y otras actividades deportivas).

En total, en 2024, en la Comunitat Valenciana se registraron 5.180 empresas agrupadas en estas actividades, lo que supone el 11,6% de las que existen en España, un porcentaje ligeramente por encima del que tiene en el total de la economía (11,1%). Además, estas empresas emplean a 30.995 personas, lo que equivale al 11,1% de los asalariados a la Seguridad Social que aporta el sector a nivel nacional.

El informe --dirigido por Joaquín Maudos, director adjunto del Ivie y catedrático de economía de la Universidad de Valencia, y realizado, conjuntamente, con la economista del Ivie Consuelo Mínguez-- muestra una visión agregada positiva del sector valenciano, ya que los datos revelan mayor tamaño de las empresas, rentabilidad, productividad y liquidez en comparación con el sector del deporte a nivel nacional.

Los autores utilizan la base de datos SABI (Sistema de Análisis de Balances ibéricos, Bureau van Dijk), que recoge información de más de 800.000 empresas españolas de media anual y permite segmentar geográficamente los datos.

Según la información de este banco de datos, las empresas valencianas del sector del deporte tienen un tamaño medio de 20 empleados, frente al promedio de 14 trabajadores a nivel nacional. Además, son un 9,6% más productivas (52.400 euros de valor añadido por empleado vs. 47.800 de media en España) y también más rentables (5% de rentabilidad del activo vs. 2,6% de promedio nacional).

Las empresas valencianas del sector deportivo muestran similar nivel de solvencia que la media de las españolas (33% de recursos propios en relación al activo). En el caso de la liquidez, disponen de unos activos corrientes un 30% superiores a su pasivo (por encima del 20% de la media nacional), y el porcentaje de empresas en situación de fragilidad financiera es menor que la media nacional (24,4% frente a 26,2%).

Esta visión agregada y positiva del sector del deporte en la Comunitat Valenciana esconde algunas diferencias entre las distintas actividades analizadas. Mientras que casi todos los indicadores de las actividades de los clubes deportivos de la Comunitat resultan favorables respecto a los de la media nacional, en el caso de las empresas de fabricación de artículos de deporte, registran menores niveles de rentabilidad (9,8% vs. 12,2%), lo que influye en su menor productividad por empleado (47.000 euros vs. 70.000) y en su mayor endeudamiento.

Por otro lado, mientras que las empresas valencianas del subsector del comercio al por menor de artículos deportivos son el doble de grandes que la media (45 empleados vs. 22) y su rentabilidad es también mucho mayor, las empresas de gestión de instalaciones deportivas son más pequeñas y menos rentables que el promedio nacional.

GIMNASIOS

Destaca en la actividad de los gimnasios el menor porcentaje de empresas en riesgo de fragilidad financiera (24,7% vs. 33,1%) y en las empresas de educación deportiva y recreativa una rentabilidad superior a la media nacional (7,9% vs. 5,2%). Por último, las empresas de alquiler de artículos de ocio y deportivos duplican el tamaño de la media (12 empleados vs. 6) y tienen un menor porcentaje de empresas en riesgo de liquidez.

En resumen, como señala Joaquín Maudos, director del informe, "el análisis realizado muestra una visión positiva del sector deportivo valenciano, al ser más rentable, productivo y con mayor liquidez en comparación con el sector del deporte a nivel nacional".