La Comunitat continúa este miércoles con dos alertas por viento: nivel amarillo y naranja

Archivo - Un hombre anda por el paseo de la playa de la Malvarrosa con fuertes rachas de viento - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana continúa este miércoles con dos alertas por viento: nivel amarillo y naranja, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, esta jornada se espera viento del oeste ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes, especialmente en el interior de la autonomía, han indicado las mismas fuentes.

Además, habrá intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles y dispersas por la tarde en puntos del interior, especialmente de la mitad norte.

Por su parte, las temperaturas mínimas subirán en el extremo sur y anotarán un ascenso notable en el litoral del tercio norte de la Comunitat. Las máximas sufrirán un ligero ascenso en Alicante, un descenso ligero en el interior norte de Castellón y no habrá cambios en el resto de la autonomía.