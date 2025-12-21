La Comunitat da la bienvenida al invierno con intervalos nubosos, precipitaciones débiles y heladas en el interior

Archivo - Imagen del cielo. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana da la entrada al invierno con un cielo con intervalos nubosos y probabilidad de precipitaciones débiles en el interior en la segunda mitad del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Asimismo, la cota de nieve irá bajando durante este domingo desde 1400-1600 metros hasta los 900-1100. Las temperaturas, por su parte, irán en descenso y puede haber heladas débiles en el interior de la mitad norte.

El viento soplará flojo con intervalos de moderado de componente oeste, sin descartar rachas muy fuertes en puntos expuestos del interior.