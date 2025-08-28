La Comunitat espera chubascos y tormentas fuertes en la mitad norte y temperaturas altas en el sur de Alicante

Archivo - Imagen de archivo de nubes en el cielo de València. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana espera para este jueves, 28 de agosto, chubascos y tormentas localmente fuertes en la mitad norte con probabilidad de que sean localmente muy fuertes en el interior sur de la provincia de Castellón, según indica la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para esta jornada. Asimismo, señala que en la mitad sur de esta autonomía habrá predominio de cielo poco nuboso.

La Aemet añade que las temperaturas serán significativamente altas en el sur de la provincia de Alicante. Las temperaturas mínimas irán en descenso en el interior de la mitad norte y en el resto, se mantendrán con pocos cambios.

Respecto a las máximas, la predicción para este jueves recoge también que irán en descenso en el interior, en ascenso en el litoral de la mitad sur y sin cambios en el resto.

En el extremo norte se espera viento moderado del noroeste, mientras que en el resto será viento flojo variable predominando la componente oeste y girando al mediodía a componente este con intervalos de moderado por la tarde.