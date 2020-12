La Comunidad Valenciana amplía el toque de queda a la 1:30 horas y sitúa las reuniones en 10 personas en Navidad

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha establecido la restricción de movilidad nocturna a las 01.30 horas y un límite de diez familiares o "personas próximas" en las reuniones como medidas excepcionales para determinadas fechas señaladas de Navidad, si bien el resto de días y hasta el 15 de enero se prorrogará el toque de queda y los límites de encuentros sociales que están actualmente en vigor.

Así lo han anunciado este sábado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, en una rueda de prensa tras la reunión de la Mesa Interdepartamental para la Prevención y Actuación ante la Covid-19.

Por un lado, Puig ha explicado que se prorrogará el confinamiento perimetral de la Comunitat Valenciana hasta el 15 de enero, aunque se manera excepcional los días 23, 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero se autorizan los desplazamientos a otras comunidades "que sean lugar de residencia habitual de familiares y personas próximas".

"Está claro que en los controles hay que justificar dónde se va y en qué condiciones", ha señalado el 'president', que ha insistido en que las fuerzas de seguridad "están actuando para que no se produzcan accesos no permitidos". "Esto va en contra de nuestra visión hospitalaria pero hay que tomar conciencia. No vamos a poner un policía en cada casa, pero cada familia es consciente de lo que nos jugamos", ha declarado.

Igualmente, se prolonga la vigencia de la restricción de la movilidad nocturna a las 00.00 horas hasta el 15 de enero, aunque se amplía hasta las 01.30 horas los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero "únicamente para permitir la vuelta a casa".

Asimismo, continuará el límite de seis personas en reuniones en espacios privados y públicos, pero los días 24, 25, 26 y 31 de diciembre y 1 de enero los encuentros "con familiares y personas próximas" serán de hasta diez personas.

"En todo caso, se recomienda que estos encuentros se mantengan dentro del mismo grupo de convivencia y que no se superen los dos grupos de convivencia", ha puntualizado el 'president'.

Por su parte, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha detallado la prórroga y la introducción de medidas "más restrictivas", ya que las generales vigentes decaen el próximo 9 de diciembre. Al respecto, ha manifestado que estas medidas "tienen como base los criterios del documento de respuesta coordinada del Ministerio de Sanidad y el informe de la Subdirección de Epidemiología del 3 diciembre, el que resalta que la Comunitat "sigue en un nivel alto de riesgo en una parte importante de los departamentos de salud".

"Los indicadores epidemiológicos y la capacidad asistencial muestran que nos encontramos en un nivel de riesgo y la tendencia en la transmisión se mantiene de manera significativa", ha explicado, al tiempo que ha afirmado que la mayoría de los brotes "se siguen produciendo en el ámbito social". "Las actividades sociales son el origen de los contagios, por lo que la efectividad de estas medidas recae en la responsabilidad", ha aseverado.

"El virus no conoce el decreto ni las normas para evitar la transmisión", ha señalado Barceló, por lo que ha apelado a la "responsabilidad individual y al cumplimiento estricto de las medidas". "Si no las respetamos estas Navidades, en enero tendremos una situación compleja", ha alertado.

EVENTOS AL AIRE LIBRE, MERCADOS DE NAVIDAD Y PÚBLICO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Así, ha indicado que en cuanto a los eventos al aire libre no podrán superar "en ningún caso" las 150 personas, incluyendo participantes u organizadores, ni superar un aforo máximo del 50%. En cuanto a los espectáculos públicos, actividades recreativas o celebraciones populares, deberán comunicarse a la autoridad municipal. En este sentido, ha insistido en que no tendrán consideración de eventos todos aquellos actos que formen parte de las programaciones ordinarias de teatros, cines, auditorios o salas conciertos, con una limitación del aforo al 50%.

En cuanto a los mercadillos de Navidad y mercados de venta no sedentaria, se mantiene el aforo del 50% de los puestos o, en su defecto, "un aumento del espacio que equivalga a ello". Como novedad, la consellera ha indicado que "para no reducir el número de puestos, se podrá regular el aforo de los visitantes y reducirlo al 50%". Lo mismo ocurre en las actividades feriales.

Por otra parte, Barceló ha indicado que los parques permanecerán abiertos desde las 7.00 horas a las 23.00 y que en cuanto a la actividad deportiva se permitirá el uso de vestuarios, pero no así el de las duchas. En actividad deportiva fuera de instalaciones de este ámbito, se permite la misma en grupos máximos de 30 personas.

Asimismo, la titular de Sanidad ha anunciado que se permitirá la asistencia de público, con un aforo del 30%, en entrenamientos y competiciones deportivas no profesionales. En estos eventos no podrán participar más de 150 personas.

En las piscinas, se mantiene el aforo máximo del 30% en aquellas situadas en espacios cerrados y del 50% es espacios abiertos. En estas instalaciones seguirán sin poder usarse las duchas aunque sí los vestuarios.

Respecto a los centros de mayores y personas con diversidad funcional, Barceló ha señalado que la regulación dependerá que la resolución que dicte de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

HOSTELERÍA

La responsable de Sanidad ha indicado que estas medidas serán de aplicación general durante toda su vigencia, hasta el 15 de enero, pero se introducen algunas específicas para los días más señalados. Así, ha precisado que en cuanto a la restauración y la hostelería, el cierre los días 24, 25, 26 y 31 de diciembre y de 1 enero será a las 01.00 horas, sin que se puedan aceptar pedidos desde las 00.30 horas.

La ocupación por mesa en los establecimientos será de un máximo de 6 personas, excepto en el caso de familiares o allegados, que se permitirán hasta 10 personas por mesa o agrupación de mesas. En este sentido, la consellera ha pedido que se extremen los aforos y el resto de restricciones, así como una adecuada ventilación, el uso mascarilla cuando no se consuma y evitar comer del mismo plato.

En relación a los eventos navideños, no podrán superar el límite de aforo del 50% y, como máximo, podrán albergar a 150 personas. Además, no se podrán celebrar carreras populares típicas de Navidad, como la San Silvestre. Los eventos culturales, cines o teatros tendrán que seguir respetando el aforo del 50%.

Sobre la celebración de cabalgatas, Barceló ha señalado que se autorizarán aquellas estáticas en lugares en los que se pueda controlar el acceso y las normas de higiene y distancia social. Asimismo, se permitirá que los Reyes Magos realicen recorridos en vehículos por las calles de pueblos y ciudades.

La consellera de Sanidad ha recomendado a las familias que sigan estas celebraciones desde los balcones o, en su defecto, desde la puerta de casa, pero "evitar la movilidad y las aglomeraciones". En esta línea, ha solicitado la colaboración de los ayuntamientos para fomentar la realización de actividades al aire libre en la vía pública y la disposición de más calles peatones.

Preguntada sobre por qué la Comunitat tiene la tasa de positividad más elevada de España, Barceló ha remarcado "desde el inicio de la pandemia no hemos tenido una subida exponencial, hemos tenido una situación muy lineal, por debajo de la media", ha agregado.

Sin embargo, ha matizado que "nos está costando mucho más descender", por lo que ha justificado las medidas "más estrictas". Así, ha precisado que esta tasa se sitúa a día de hoy en el 0,88 por cada 100.000 habitantes.