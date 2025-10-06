La Comunitat registra un descenso interanual del 6,7% en la compraventa de viviendas en agosto, según Registradores

VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana registró 7.264 compraventas de viviendas este pasado mes de agosto, lo que supone un 6,7% menos que el mismo mes del año anterior, cuando se anotaron 7.784 operaciones, una caída superior a la registrada a nivel nacional, que fue 3,5%.

En términos absolutos es la tercera comunidad con mayor número de compraventas de viviendas tras Andalucía y Cataluña, según la 'Estadística Registral Inmobiliaria' del Colegio de Registradores.

En total, en agosto se registraron 13.164 transacciones de compraventa de inmuebles en la Comunitat Valenciana, lo que representa una disminución interanual del 5,8%.

Asimismo, en el octavo mes del año se constituyeron 3.828 hipotecas sobre viviendas, lo que representa un aumento interanual del 9,9%, por encima del 7,8% de media nacional. En total, las hipotecas sobre inmuebles en la Comunitat Valenciana alcanzaron las 5.167, lo que representa un incremento del 16,5% respecto al mismo mes del año anterior, por encima del registrado en el conjunto del país (+11,5%).

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, durante el mes de agosto de 2025 se registraron más de 91.561 compraventas de inmuebles, lo que supone un 1,5% de descenso interanual.

De ellas, algo menos de 47.800 correspondieron a compraventas de vivienda, lo que supone un descenso anual ligeramente más acusado, del -3,5%.

Estos datos rompen la tendencia observada durante los últimos meses ya que desde julio de 2024 no se registraba un descenso en las compraventas de vivienda, aunque agosto suele ser un mes poco representativo para anticipar la evolución a corto plazo.

Diez comunidades y ciudades autónomas registran incrementos de compraventas totales durante agosto, por nueve que registran descensos. Entre los crecimienots destacan La Rioja (28,8%), Ceuta (23,9%) y Navarra (17,7%). En el lado opuesto, donde más han disminuido las compraventas ha sido en Melilla (-26,3%), Canarias (-21,8%), Madrid (-7,7%) y Asturias (-7,4%).

Atendiendo específicamente a las compraventas de vivienda, los mayores incrementos se han registrado en Ceuta (46,2%), La Rioja (33,2%) y Castilla y León (16,7%), mientras que entre los descensos destacan Canarias (-19,9%), Melilla (-17,0%) y Asturias (-12,7%).

En términos absolutos, Andalucía, Cataluña y Valencia superan las 13.000 compraventas totales, con Andalucía superando las 17.200.

Atendiendo exclusivamente a las compraventas de vivienda, las mismas comunidades y en el mismo orden ocupan los primeros puestos, con Andalucía en torno a 9.400 operaciones.

Por su parte, el número de hipotecas constituidas sobre todo tipo de inmuebles ha registrado aumentos en todas las comunidades y ciudades autónomas menos en tres.

Los mayores incrementos, con variaciones superiores al 30%, se dan en Cantabria (56,9%), Baleares (50,2%) y Aragón (37,5%). Por el contrario, las únicas comunidades que presentan descensos en el número de hipotecas totales son Canarias (-6,3%), Andalucía (-4,3%) y Asturias (-0,1%).

Atendiendo exclusivamente a las hipotecas de vivienda, también se observan incrementos en todas las comunidades y descensos solamente en tres.

Con aumentos por encima del 30% se sitúan Baleares (53,6%), Cantabria (46,5%), La Rioja (38,6%) y Aragón (35,5%). Por su parte, los descensos corresponden a Madrid (-4,0%), Andalucía (-3,7%) y Asturias (-1,8%).

En cuanto al número absoluto de hipotecas, Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia superan las 5.000 hipotecas sobre todo tipo de inmuebles, destacando Andalucía con algo menos de 8.500; mientras que en hipotecas sobre vivienda solo Andalucía y Cataluña superan la cifra de las 5.000 constituciones.