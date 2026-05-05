La Comunitat sigue este martes en alerta amarilla por lluvias y tormentas en el interior norte

Archivo - Intervalos nubosos en la Comunitat - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana permanece este martes en alerta amarilla puesto que espera lluvias y tormentas en el interior norte por la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, además, podría haber chubascos, más débiles y aislados, en el resto de la autonomía, han indicado las mismas fuentes.

Por su parte, las temperaturas mínimas anotarán un descenso ligero y las máximas subirán o no sufrirán cambios. Además, se espera viento flojo con intervalos de moderado por la tarde, predominando la componente oeste en el interior, la componente sur en Alicante y la componente este en el resto del litoral.