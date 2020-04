La Comunitat suma 211 nuevos positivos, 38 fallecidos y 291 altas en las últimas 24 horas

Barceló que los datos de ingresos y de ocupación de UCI van bien y que están "preparados" por si se produce un repunte

VALÈNCIA, 15 (EUROPA PRESS)

La Comunitat Valenciana ha registrado 211 nuevos casos de coronavirus, 38 fallecimientos y 291 altas hospitalarias en las últimas 24 horas, lo que supone un leve repunte en las tres cifras. Desde el inicio de la pandemia el número total de contagiados asciende a 9.424, ha habido 945 decesos y un total de 3.360 personas han recibido el alta.

Así lo ha indicado este miércoles la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en su comparecencia diaria para informar de la evolución del Covid-19, que ha explicado que no hay que fijarse tanto en los nuevos positivos, ya que incluyen a los casos leves que pasan la cuarentena en su casa y están "bien", sino en el número de ingresos y en el grado de ocupación de las UCI y estos datos "van bien", ha recalcado, aunque ha lamentado las personas que fallecen.

Asimismo, ha comentado que es "muy difícil" saber si la reincorporación al trabajo de determinados sectores provocará un repunte y de qué dimensión y ha señalado que hasta dentro de 15 días no se podrá determinar. En cualquier caso, ha garantizado: "Nosotros estamos preparados por si se produce".

Barceló en la que ha detallado que de esa cifra total de contagiados 1.525 son profesionales sanitarios, tras sumarse 32 nuevos positivos en el último día (19 en Valencia, 8 en Castellón y 5 en Alicante).

Por provincias, el número total de casos positivos acumulados es de 1.192 en la provincia de Castellón (199 hospitalizados, 36 de ellos en la UCI), 3.378 en la provincia de Alicante (392 hospitalizados y 112 de ellos en la UCI), y 4.849 en la provincia de Valencia (753 hospitalizados y 153 de ellos en la UCI). Además, hay 5 casos que no se han asignado todavía.

Estos datos muestran que el número de hospitalizados es de 1.344 (68 menos que la víspera) y hay 301 camas UCI ocupadas, cuatro menos que el día anterior.

En cuanto a los 38 fallecimientos registrados en las últimas 24 horas, 21 de ellos han correspondido a usuarios de residencias. En la distribución provincial, han perdido la vida 17 personas en la provincia de Valencia, 11 en la de Castellón y 10 en la de Alicante.

Desde que se inició la pandemia han fallecido 945 personas: 124 en la provincia de Castellón, 357 en la Alicante y 464 en la de Valencia.

Por provincias, de los 211 nuevos casos 97 se han detectado en Valencia, 59 en Castellón y 55 en Alicante. En cuanto a las 291 nuevas altas, 130 se han producido en Valencia, 116 en Alicante y 45 en Castellón. Desde el inicio de la pandemia se han dado 329 altas en la provincia de Castellón, 1.314 en la de Alicante y 1.717 en la provincia de Valencia.

Respecto a los profesionales sanitarios, han dado positivo hasta la fecha en total 1.524 (194 en la provincia de Castellón, 599 en la de Alicante y 731 en la provincia de Valencia). De todos ellos, han recibido ya el alta 494 personas, tras las 66 altas de la última jornada.

Barceló ha precisado que han hecho uso de los hoteles habilitados para el descanso del personal sanitario un total de 76 profesionales (29 en Alicante, 10 en Valencia y 37 en Castellón).

Las pruebas negativas realizadas hasta la fecha ascienden a 31.970, mientras que hasta el momento 2.383 profesionales de la sanidad se han inscrito en la bolsa de trabajo habilitada para que personal médico y de enfermería jubilado y de hasta 70 años o personal facultativo que todavía no tiene especialidad puedan ayudar a combatir el coronavirus.

En concreto, se han inscrito 104 profesionales médicos jubilados con menos de 70 años; 1.048 graduados en Medicina sin especialidad; 1.177 graduados en Enfermería y 54 profesionales de enfermería jubilados con menos de 70 años.

Asimismo, se han recibido 2.976 llamadas en el número 900 36 22 36, habilitado para que personas de grupos de riesgo o con síntomas de coronavirus puedan solicitar medicamentos a domicilio. En total, se han tramitado 1.736 solicitudes (180 en la provincia de Castellón, 1.095 en la de Valencia y 488 en la provincia de Alicante).

LA SITUACIÓN EN LAS RESIDENCIAS: 80 NUEVOS CASOS EN RESIDENTES

En cuanto a la situación de las residencias, la consellera Barceló ha detallado que hay 97 centros con casos positivos (16 en la provincia de Castellón, 20 en la de Alicante y 61 enla provincia de Valencia).

En la última actualización figuran 80 nuevos residentes afectados con Covid-19 y 34 trabajadores. En el total acumulado han dado positivo 1.277 residentes, 332 trabajadores y se han contabilizado 316 residentes fallecidos.

Bajo vigilancia activa sanitaria hay, como el día anterior, 23 centros en toda la Comunitat: cuatro en Castellón, seis en Alicante y 13 en la provincia de Valencia.

En concreto, en Castellón hay una residencia en el departamento de Vinarós, otra en el departamento del Hospital General de Castellón y otra en el departamento de La Plana. La cuarta residencia pertenece al departamento de Sagunto, aunque está situada en un municipio de la provincia de Castellón.

Respecto a Alicante, hay dos en el departamento de Alcoi, una en el departamento de La Marina Baixa, una en el departamento de Sant Joan, una en el departamento de Elda y otra en el departamento delAlicante- Hospital General.

En la provincia de Valencia hay una en el departamento de Sagunto, dos en el departamento Clínico-Malvarrosa, 4 en el departamento de La Fe, 5 en el departamento de Requena y 1 en el departamento del Hospital General de Valencia.

Barceló ha sido preguntada precisamente sobre la posibilidad de intervenir, ante estas cifras, todas las residencias, como han hecho otras comunidades, y ha explicado que todas las residencias tienen un seguimiento en distinto grado por parte de los departamentos de salud a los que están adscritas.

Así, ha precisado que todas se inspeccionan pero el grado de intervención difiere ya que hay residencias que no tienen ningún caso de Covid, otras tienen alguno entre el personal --que se aparta, pero no se puede considerar "limpia" hasta que no transcurra el tiempo suficiente desde ese aislamiento-- y otras tienen afectados a residentes.

Por ello, ha precisado, hay distintos escalones de intervención, desde el seguimiento diario, uno mayor específico al control total por parte de la Conselleria de Sanidad.

Preguntada sobre las denuncias de familiares de usuarios de la residencia de Alcoi que piden un hilo directo de comunicación con la administración, Barceló ha afirmado que no le consta que se hayan dirigido a Sanidad pero está a disposición de ellos.