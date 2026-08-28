La Comunitat tendrá este viernes intervalos de nubes medias y altas en la mitad sur y cielo poco nuboso en la norte

Archivo - Imagen de nubes en el cielo de València. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana tendrá este viernes, 28 de agosto, intervalos de nubes medias y altas sin descartar precipitaciones débiles en la mitad sur y cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas en la mitad norte, según indica la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para esta jornada.

Asimismo, señala que las temperaturas mínimas irán en descenso ligero o se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas irán en descenso.

Por lo que respecta al viento, la Aemet señala que será flojo de componente oeste, tendiendo a disminuir a viento flojo de dirección variable al final del día.

La predicción meteorológica de este viernes añade que en la Comunitat Valenciana no se esperan fenómenos significativos este viernes.