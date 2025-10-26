La Comunitat Valenciana alcanza un 16,4% de población con intención de emprender, "la cifra más alta hasta la fecha" - CEEI CASTELLÓN

CASTELLÓ 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La intención de emprender en la Comunitat Valenciana ha alcanzado su "máximo histórico". Así lo revela el informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de la Comunitat Valenciana 2024-2025, elaborado por investigadores de la Universidad Miguel Hernández (UMH), que sitúa en un 16,4 por ciento el porcentaje de población que prevé poner en marcha un negocio en los próximos tres años, la cifra "más elevada desde que se tienen registros".

El dato consolida la tendencia ascendente observada tras la pandemia y refleja un creciente interés por el emprendimiento como vía de desarrollo profesional y económico, ha informado en un comunicado el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castellón (CEEI Castellón).

El CEEI Castellón acogió esta semana la presentación de este estudio, referencia en el análisis comparado de la actividad emprendedora y sus condicionantes. El acto reunió a representantes institucionales, académicos y agentes del ecosistema emprendedor de la Comunitat Valenciana, y se consolidó como "un punto de encuentro clave para la reflexión sobre competitividad, innovación y desarrollo".

La jornada fue inaugurada por el presidente de CEEI Castellón, Ignacio Sainz de Baranda; el vicerrector de Transferencia, Innovación y Divulgación Científica de la Universitat Jaume I, David Cabedo, y el jefe del Área de Emprendimiento e Iniciativas Europeas de IVACE+i, Rafael Escamilla Domínguez. Todos ellos destacaron la "relevancia" del GEM como "herramienta para orientar políticas públicas y reforzar el tejido empresarial del territorio".

A continuación, la directora adjunta de la Fundación LAB Mediterráneo, Ingrid De Keijser, entidad colaboradora en el informe, intervino para exponer cómo esta fundación impulsa el emprendimiento y la innovación desde el territorio valenciano.

Posteriormente, dos de los directores del informe, Ignacio Mira y Jesús Martínez, profesores de la Universidad Miguel Hernández, presentaron los principales resultados y conclusiones del GEM 2024-2025.

En su exposición, analizaron las tasas de actividad emprendedora (TEA), las percepciones sociales sobre el emprendimiento y los factores que favorecen o limitan el desarrollo de nuevos proyectos empresariales. También pusieron de relieve la comparativa territorial que permite el estudio, tanto a nivel nacional como internacional.

DATOS RELEVANTES

Además del récord de intención emprendedora, el informe constata un cambio estructural en las motivaciones para iniciar un negocio. Por primera vez, el emprendimiento por oportunidad, es decir, emprender para aprovechar una idea o mejorar la situación profesional, supera al emprendimiento por necesidad. Solo el 45,5% de las personas emprendedoras lo hacen por falta de alternativas laborales, frente al 72% de 2022. Este dato "refleja un ecosistema cada vez más orientado a la innovación y la creación de valor, en lugar de ser una respuesta coyuntural al desempleo".

El estudio también pone de relieve que la mayor parte de las iniciativas emprendedoras se concentran en el sector servicios (83,5%) y son proyectos individuales (79,4&), lo que "evidencia un modelo empresarial de pequeña escala, pero con alto dinamismo".

Destaca, asimismo, el avance de la digitalización y la sostenibilidad: más del 60% de los nuevos proyectos prevé intensificar el uso de tecnologías digitales en los próximos años, y un 31,5% prioriza el impacto social o medioambiental en su estrategia. Estos datos "apuntan hacia un tejido emprendedor cada vez más consciente de los desafíos globales y de la necesidad de integrar la innovación responsable en sus modelos de negocio".

ESTUDIO DE REFERENCIA

El proyecto GEM, activo desde finales de los años noventa, se ha consolidado como un referente mundial en la medición del fenómeno emprendedor. A través de su metodología, que combina encuestas a la población adulta (APS) y entrevistas a expertos del ecosistema (NES), el estudio "ofrece una visión completa y comparativa de la dinámica emprendedora en distintos territorios".

En toda España, el GEM cuenta con la participación de más de 200 investigadores y expertos de más de 40 universidades e instituciones, respaldado por más de 100 socios y aliados. Cada año se recopilan más de 35.000 datos de la encuesta APS y más de 1.000 entrevistas a expertos, lo que convierte al informe en "una fuente de información rigurosa y abierta al público a través de informes nacionales, regionales y provinciales".