La Comunitat Valenciana despide el último fin de semana de agosto con cielos despejados y temperaturas en aumento

Mapa del tiempo - AEMET

VALÈNCIA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana despide el último fin de semana de agosto con cielos poco nubosos o despejados en el conjunto de las tres provincias mientras que las temperaturas irán en ascenso o sin experimentar cambios, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El viento soplará flojo de dirección variable por la mañana y tenderá al mediodía a flojo a moderado de componentes sur y este. Los termómetros oscilarán entre los 22 y 30 grados en la ciudad de Alicante, los 19 y 31 de Castelló de la Plana y entre los 20 y 29 en València.

Para esta jornada, el riesgo de incendios es alto en toda la Comunitat Valenciana, excepto en el litoral de Castellón y Valencia, donde es bajo-medio, según informa el 112 CV.