La Comunitat Valenciana lidera la creación de empresas en junio con un aumento del 33,6%

Archivo - La Comunitat Valenciana lideró la creación de empresas en junio

VALÈNCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana lideró la creación de empresas en junio con una subida del 33,6% en la tasa interanual con un total 1.518 sociedades mercantiles constituidas en un mes en el que las empresas disueltas fueron 96, un 1% menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de junio en la región de la serie histórica. Así, con el ascenso de junio, la creación de empresas en Comunitat Valenciana encadena dos meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 1.518 empresas creadas el pasado mes de junio se suscribieron algo más de 36,09 millones de euros, lo que supone un 22,84% menos que en el mismo mes de hace un año (35,93 millones de capital desembolsado).

Por su parte, de las 96 empresas que echaron el cierre el pasado mes de junio en Comunitat Valenciana, 67 lo hicieron voluntariamente; 11 por fusión con otras sociedades y las otras 18 restantes por otras causas.

La creación de empresas se incrementó en todas las comunidades respecto al mismo mes del año anterior con Comunitat Valenciana (+33,63%), País Vasco (+28,02%) y La Rioja (+25%) a la cabeza, excepto en Cantabria en donde el índice cayó un 7,45% y en Murcia con un retroceso del 5,1%.

En cuanto a la disolución de empresas, Extremadura (+200%), Navarra (+133,33%) y Cantabria (+63,64%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Murcia, La Rioja y Asturias las que menos, con retrocesos de un 46,43%, 40% y un 11,54%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 5,9% en Comunitat Valenciana en junio, hasta las 215 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 48,96 millones de euros, cifra un 19% inferior a la de junio del año anterior.

DATOS NACIONALES ---------------------

