La Comunitat Valenciana, la "más solidaria" en 2025 con 210 órganos exportados y récord en donantes fallecidos

La Comunitat Valenciana fue la comunidad "más solidaria de España" en 2025 en materia de trasplantes al exportar 210 órganos a otras autonomías, además de batir un récord histórico en el número de donantes fallecidos con un total de 311. La sanidad valenciana continúa encabezando los rankings nacionales e internacionales, con 689 trasplantes y 340 donantes en 2025, y cuenta con unas listas de espera "tremendamente depuradas".

Así lo han expuesto el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y el coordinador autonómico de Trasplantes, Rafael Badenes, en la presentación del balance anual de donación y trasplantes de órganos en los hospitales valencianos. Ambos han reivindicado las cifras alcanzadas en los últimos años y han agradecido la generosidad y valentía de los donantes y sus familias, "los verdaderos héroes".

Durante 2025, en la sanidad valenciana se realizaron 689 trasplantes, una cifra ligeramente inferior a la del año anterior (696). Por tipo de trasplantes, la Comunitat marcó en 2025 un récord histórico de los renales (433, 31 más que el ejercicio anterior) y de los cardíacos (49, dos más que en 2024).

En general, la Comunitat tiene una tasa de 57,2 trasplantes por cada millón de habitantes, frente a la del 51,9 del conjunto de España, la del 45,5 en Catalunya, la del 41,2 en la Comunidad de Madrid o la del 24,2 de media en la Unión Europea.

Además, la Comunitat Valenciana es la región de más de cinco millones de habitantes con la tasa más elevada de donación de todo el mundo, con una media de edad de 61 años mientras los menores de 44 solo representan el 12% del total.

En cuanto al intercambio de órganos entre comunidades autónomas, la Comunitat Valenciana tiene el saldo más positivo, con 210 exportados y 84 recibidos en 2025, frente a los más de 300 recibidos tanto por Madrid como por Catalunya.

MÁS DONANTES FALLECIDOS

Por tipo de donación, en 2025 hubo 311 donantes fallecidos, con una subida del 2% respecto al año anterior. Por hospitales, el Clínico y la Fe de València lideraron el año pasado el ranking autonómico con 42 y 40 donantes fallecidos, respectivamente. La donación en asistolia (de fallecidos por paro cardiorrespiratorio irreversible y no por muerte cerebral), con un total de 174 donantes en 2025, ya supone el 57% del total de los donantes en la Comunitat.

A lo largo de 2025 se realizaron 95 salidas ECMO móvil para donación de asistolia controlada, incluidas en cardíaca, por parte de La Fe, el Clínico y el Hospital Doctor Balmis de Alicante. Según Sanidad, la Comunitat es de las pocas regiones del mundo donde todos los procedimientos de donación en asistolia controlada se hacen con preservación abdominal normotérmica. A su vez, durante el año pasado se reimplantó el programa de donación en asistolia no controlada.

La Comunitat Valenciana también fue pionera a nivel nacional con la implantación de la donación en asistolia cardíaca, con un total de 70 procedimientos desde el inicio del programa: 17 en La Fe, 43 en otros hospitales valencianos (programa móvil) y diez en otras autonomías.

Por su parte, el año pasado hubo 29 trasplantes de donante vivo, más del doble que en 2024 (14), 16 de ellas en el Hospital La Fe de València. La Fe es el primer hospital de España en número de trasplantes hepáticos y cardíacos, y el tercero en pulmonares.

MÁXIMOS HISTÓRICOS EN DONACIÓN DE TEJIDOS

Otro de los récords alcanzados por la Comunitat es el número de donantes fallecidos que donaron tejidos, con 560 en 2025 y una subida del 7,7% respecto al año anterior. Todos los tejidos reportaron máximos históricos, tanto en donaciones como en implantes, con un total de 1.636 receptores beneficiarios.

Destaca el récord de donaciones de córneas con 548 donantes, principalmente por parte del Hospital General de València y el Hospital de Sant Joan d'Alacant, mientras su implantación se lleva a cabo sobre todo en la Fundación de Oftalmología Médica (FOM) y en el Hospital General de Alicante.

"LA DONACIÓN ES DAR VIDA"

En su intervención, el conseller de Sanidad ha recordado que la donación significa "dar vida", por lo que ha extendido su agradecimiento tanto a los donantes y a sus familiares como a todos los profesionales que intervienen en el proceso.

Tras mostrarse "orgulloso de ser valenciano", Gómez se ha comprometido a seguir invirtiendo para mejorar la sanidad pública. "Si la Comunitat Valenciana tuviera una financiación suficiente, simplemente lo que nos toca, puedo asegurar que aumentaríamos la calidad de vida", ha añadido.

El coordinador autonómico de Trasplantes, por su parte, ha puesto en valor la cifra de donantes en la Comunitat, ya que sin ellos "no hay trasplantes", y ha asegurado que los órganos se trasladan "en las mejores condiciones posibles".

También ha defendido que las listas de espera para recibirlos están "tremendamente depuradas" en comparación con otras autonomías; que la actividad de trasplantes no ha interferido "para nada" en la actividad quirúrgica ordinaria --"trabajamos con nocturnidad y alevosía", ha ilustrado--, y que la tasa de supervivencia en pacientes con órganos trasplantados supera la media.

"Somos la comunidad más solidaria y llevamos desde 1998 siendo líderes", ha aseverado, y ha destacado que prestigiosas revistas como The Lancet se hacen eco del papel de la sanidad valenciana en materia de trasplantes.