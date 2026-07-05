La Comunitat Valenciana presenta cielos despejados el día previo a la anunciada nueva ola de calor

Archivo - Imagen de archivo de una persona sentada en una toalla en la playa - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana presenta este domingo cielos despejados en el día previo al inicio de la nueva ola de calor anunciada y por la que se ha emitido un aviso especial. Las máximas para esta jornada en la autonomía se prevén en Ontinyent (Valencia), donde se espera que los termómetros alcancen los 37 grados.

Mientras tanto, según informa la Agencia Especial de Meteorología (Aemet), los cielos estarán poco nuboso o despejado y las temperaturas experimentarán cambios ligeros. El viento soplará flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, y tenderá a este y sureste flojo durante la tarde, ocasionalmente moderado.

En las capitales de provincia, las temperaturas oscilarán entre los 23 y 32 grados en Alicante, los 22 y 34 en Castelló de la Plana, que registrará la máxima, y los 23 y 33 en València.

En municipios de Castellón, Morella oscilará entre los 17 y 33; la Vall d'Uixó, 20 y 34 y Vinaròs, 22 y 32; En la provincia de Valencia, Gandia tendrá mínimas de 22 y máximas de 34; Ontinyent, de 20 y 37 y Requena, de 19 y 34 y en la de Alicante, en Alcoy se prevé entre 19 y 34; en Dénia, entre 22 y 33; en Elche, 21 y 34 y en Orihuela, 22 y 35.

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha emitido un nuevo aviso especial ante la llegada de la ola de calor que afectará a la Comunitat Valenciana a partir de este lunes y que está previsto que se mantenga hasta el miércoles.