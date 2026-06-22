La Comunitat Valenciana es la quinta con más patrimonio cultural amenazado, según Hispania Nostra

La Comunitat Valenciana, quinta región con más patrimonio amenazado tras la inclusión de la Casa del Camp en la Lista Roja - HISPANIA NOSTRA

VALÈNCIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana se ha convertido en la quinta comunidad autonóma con mayor número de bienes patrimoniales amenazados incluidos en la Lista Roja de Hispania Nostra, al alcanzar los 112 elementos con esta clasificación.

Hispania Nostra ha incluido en su Lista Roja la Casa del Camp de Llíria, en Valencia, "uno de los complejos arquitectónicos más significativos del Camp de Túria y un testimonio de la evolución de la explotación agrícola valenciana desde la Edad Media hasta el siglo XIX", ha explicado la asociación en un comunicado.

Con esta nueva incorporación, la Comunitat Valenciana alcanza los 112 bienes incluidos en la Lista Roja. Por provincias, Valencia concentra 80 bienes, seguida de Alicante, con 23, y Castellón, con nueve.

La incorporación forma parte de la última actualización de la Lista Roja, que suma nuevos bienes en riesgo de diferentes comunidades autónomas y pone de manifiesto "la necesidad de impulsar medidas que garanticen la protección y conservación del patrimonio cultural español", ha destacado la asociación.

CINCO SIGLOS DE HISTORIA EN LA CASA DEL CAMP

Construida por orden de la Cartuja de Portaceli en el siglo XV, la Casa del Camp permaneció bajo su propiedad hasta la desamortización de Mendizábal. Posteriormente pasó a manos de la familia Ybáñez, de origen indiano y regresada de Cuba, que mantuvo la explotación agropecuaria, centrada principalmente en los cultivos de secano mediterráneos.

A lo largo de los siglos, el inmueble fue ampliándose para adaptarse tanto a la actividad agrícola como a su uso residencial. Durante la Guerra Civil española, el complejo llegó además a alojar un hospital.

También conocida como Masía del Camp, se encuentra en una parcela de 12.480 metros cuadrados y está formada por un conjunto de edificaciones rodeadas por un recinto amurallado de fábrica de mampostería. Su edificio principal presenta una planta rectangular y conserva dos de las garitas que originalmente se situaban en las esquinas del conjunto.

En su interior también se han localizado numerosos restos de cerámica elaborada a mano. Aunque mantiene en pie su estructura y conserva buena parte de su fisonomía original, incluida la torre y el recinto amurallado, la falta de un mantenimiento integral ha provocado un deterioro progresivo, según la asociación.

Hispania Nostra ha advertido de que algunos techos y espacios interiores se encuentran derruidos, mientras que varias paredes y escaleras presentan riesgo de derrumbe. El torreón también muestra desperfectos y ha comenzado a sufrir desprendimientos, ha añadido.

El inmueble, propiedad del Ayuntamiento de Llíria, está catalogado como Bien de Interés Cultural, aunque no cuenta con anotación ministerial.

1.636 BIENES PATRIMONIALES EN RIESGO EN ESPAÑA

Tras esta nueva actualización, la Lista Roja de Hispania Nostra contabiliza 1.636 bienes distribuidos por todo el territorio nacional. Para la asociación, este dato pone de manifiesto "la delicada situación de una parte relevante del patrimonio cultural y natural español, expuesto al abandono, al deterioro progresivo y a la ausencia de actuaciones que garanticen su conservación".

Impulsada por Hispania Nostra, la Lista Roja permite localizar y dar visibilidad a los elementos patrimoniales que se encuentran en peligro. La iniciativa busca concienciar sobre la necesidad de preservarlos y fomentar la colaboración de las administraciones, los propietarios y la ciudadanía para favorecer su protección y recuperación.

Hispania Nostra Fundada en 1976, Hispania Nostra es una asociación sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública y representante en España de Europa Nostra. Su misión principal es la defensa, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural y natural de España, así como la transmisión de este legado a las generaciones futuras.