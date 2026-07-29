La Comunitat Valenciana recibirá en 2027 16.311 millones de euros en entregas a cuenta, un 8,8% más

El ministro de Hacienda, Arcadi España. - Carlos Luján - Europa Press

VALÈNCIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana recibirá en 2027 en concepto de entregas a cuenta de la financiación autonómica 16.311 millones de euros en entregas a cuenta, un 8,8% más que este año.

El Ministerio de Hacienda ha comunicado a las comunidades autónomas y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla las entregas a cuenta que recibirán el año que viene y que alcanzan en el conjunto de los territorios 170.529 millones de euros, un 8,1% más que en 2026, "la mayor cifra jamás registrada", subraya la administración central en un comunicado.

El Gobierno recalca que, desde el inicio del mandato de Pedro Sánchez, las comunidades autónomas "han visto mejorados todos los años la financiación que reciben por parte de la Administración central".

"Si se añade la liquidación del modelo, --continúan-- el total de recursos ascienden a 185.593 millones, un 9,1% más en comparación con 2026. Una transferencia histórica que se incrementaría aún más si se aprobara el nuevo modelo de financiación".

En el caso de la Comunitat Valenciana, sus entregas a cuenta aumentarán hasta los 16.311 millones, un 8,8% más que en 2026 y serán

"las mayores de su historia". Si se suma a esta cifra la previsión de liquidación de 2025, la financiación total se eleva hasta los 18.968 millones. Es decir, un 9,1% superior en comparación con el anterior ejercicio. "Nunca el Gobierno valenciano había contado con tantos recursos", defienden desde la cartera que dirige Arcadi España.

En este sentido, el ministro ha enfatizado que estas entregas a cuenta demuestran "el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas" y ha recordado que este volumen de recursos históricos debe servir para reforzar sus servicios públicos y el Estado de bienestar

Además, Arcadi España ha apuntado que el incremento de los recursos es consecuencia de la buena política económica del Gobierno, que ha permitido reducir el desempleo por debajo del 10% por primera vez en 18 años y liderar el crecimiento de las grandes economías de la UE.

Las entregas a cuenta "podrían ser aún mayores el próximo año, ya que el Gobierno ha propuesto un nuevo sistema de financiación autonómica que, según los datos estimados para 2027, supondrá 3.669 millones adicionales para la Comunitat Valenciana".

También se encuentra en tramitación parlamentaria una condonación histórica de la deuda autonómica, que para la Comunitat asciende a 11.210 millones.

Sobre esta cuestión, el ministro ha lamentado que el Consell "haya sido una de las comunidades que ha pedido retrasar el Consejo de Política Fiscal y Financiera que estaba previsto que se celebrara hoy" y considera "incomprensible" que el ejecutivo autonómico de Juanfran Pérez Llorca "haya rechazado sentarse a negociar la reforma de un modelo que es tan necesario y tan demandado por la sociedad valenciana".