La Comunitat Valenciana refuerza en la ITB de Berlín su posicionamiento como ‘Mediterráneo Seguro’ - GVA

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través de Turisme Comunitat Valenciana, participa en la ITB Berlin, que celebra su 60ª edición en la capital alemana, con una intensa agenda de trabajo orientada a consolidar mercados estratégicos, abrir nuevas oportunidades de negocio y reforzar la imagen del destino como espacio seguro en el Mediterráneo.

El secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, encabeza la delegación valenciana en un certamen considerado el mayor escaparate turístico de Europa, donde se han programado encuentros con turoperadores internacionales, aerolíneas, plataformas de comercialización online y medios especializados, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

En concreto, durante la primera jornada, Turisme Comunitat Valenciana mantiene reuniones con la aerolínea Condor, el operador chino CTrip, la plataforma internacional Travelzoo, la firma especializada en cicloturismo Landpartie, y los turoperadores alemanes Gebeco y Schauinsland-Reisen, entre otros. Estos encuentros tienen como objetivo reforzar la comercialización del destino y afianzar la presencia de la Comunitat Valenciana en mercados prioritarios.

José Manuel Camarero ha señalado que "las reuniones mantenidas confirman unas expectativas razonablemente positivas de cara a 2026" y ha destacado que, en el actual contexto internacional, "es fundamental trasladar un mensaje de confianza y estabilidad". En este sentido, ha subrayado que la Comunitat Valenciana acude a la ITB "poniendo en valor la seguridad, la calidad de los servicios y la solidez de nuestro modelo turístico, aspectos especialmente relevantes ante la preocupación que existe en algunos mercados por la situación geopolítica".

Asimismo, ha explicado que la participación en la ITB permite "establecer y consolidar relaciones no solo con el mercado alemán, sino también con otros emisores estratégicos como los países del Este de Europa y el mercado chino".

Camarero ha remarcado que la presencia de la Comunitat Valenciana en esta 60ª edición de la ITB tiene el objetivo de "mostrar la diversidad de nuestros productos turísticos, las experiencias diferenciadoras, la apuesta firme por la sostenibilidad y la seguridad, así como la amplia oferta especializada dirigida al segmento LGBTQ+".

PROMOCIÓN ESPECÍFICA LGBTQ+

La Comunitat Valenciana cuenta, además, con un espacio propio de nueve metros cuadrados en el pabellón LGBTQ+ de la ITB, donde se ofrece información específica y se promociona la oferta turística adaptada a este segmento.

En este marco, se han programado presentaciones de grandes eventos como los Gay Games XII València en 2026, así como la promoción de Benidorm como destino LGBTQ+ friendly, reforzando la imagen de la Comunitat Valenciana como territorio inclusivo, diverso y abierto al mundo.

MERCADO ALEMÁN EN LA COMUNITAT VALENCIANA

La Comunitat Valenciana lidera el crecimiento del turismo alemán en España, con un incremento del 5,1% en 2025, frente al 0,6% registrado en el conjunto del país. Para Camarero, estos datos "demuestran que estamos sabiendo interpretar los cambios en la demanda del mercado alemán y ofrecer un producto competitivo, diversificado y sostenible".

Actualmente, la Comunitat Valenciana ocupa la quinta posición entre las principales comunidades receptoras de turismo alemán con una cuota de mercado del 6,7%. En 2025, las pernoctaciones alcanzaron los 9,2 millones, un 4,7% más que el año anterior.

Además, se trata de un mercado que presenta un elevado potencial para la desestacionalización. Más del 33% de sus visitas a la Comunitat Valenciana se concentran en los meses de mayo, septiembre y octubre, frente al 29,2% de la media de mercados extranjeros.