La Comunitat Valenciana registra 112 muertes atribuibles al calor en la última semana, la más mortal de la última década

VALÈNCIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha registrado durante la última semana un total de 112 muertes atribuibles al calor, en los que han sido los siete días más letales de la última década, desde que hay registros --el 1 de enero de 2015--.

De esta forma, durante el periodo estival de 2025 en la autonomía valenciana se han producido 368 muertes por el calor. Por meses, en junio fallecieron por calor 32 personas, en julio 155 y este agosto ya se elevan a 181.

Así lo revelan los datos del sistema MoMo (Monitorización de la Mortalidad diaria) del Ministerio de Sanidad. En concreto, en la semana del 18 al 24 de agosto, se han registrado 112 muertes atribuibles al calor, a las que se suman las seis notificadas este lunes 25 de agosto.

Por sexos, durante el periodo estival han fallecido 197 hombres por causas atribuibles al calor y 171 mujeres. Por provincias, en Alicante es la que ha registrado la cifra más elevada de decesos por esta causa, con 247, seguida de Castellón, donde se han notificado 86, y, por último, Valencia con 35 defunciones.

El día con más fallecimientos por calor de todo el periodo estival en la Comunitat Valenciana ha sido el 19 de agosto, fecha en la que se produjeron 21 muertes.

Por semanas, la mayoría de muertes se ha concentrado en la semana 34 del año (del 18 al 24 de agosto), con 112 fallecimientos, seguida de la semana 27 del año (del 30 de junio a 6 de julio) con 60 muertes; la semana 28 (del 7 de julio a 13 de julio), con 52; la semana 30 (del 21 al 27 de julio), con 35; la semana 26 (del 23 de junio al 29 de junio), con 22; y la semana 29 (del 14 de julio al 20 de julio), con 11.

A nivel nacional, en la última semana se registraron 861 muertes por causas atribuibles al calor y en todo el periodo estival se contabilizan 3.597 fallecimientos por este motivo.