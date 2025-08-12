La Comunitat Valenciana registra 191 muertes atribuibles a las altas temperaturas este verano

VALÈNCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha registrado en lo que va de verano 191 muertes atribuibles a las altas temperaturas, 155 de ellas en julio, 32 en junio y cuatro en agosto.

En España, desde el pasado 15 de mayo hasta el 11 de agosto, se han producido 1.859 decesos, según los datos del sistema MoMo (Monitorización de la Mortalidad diaria) del Ministerio de Sanidad.

Por sexos, de los 191 fallecidos en la Comunitat Valenciana 104 de son hombres y el resto, 87, mujeres. Por provincias, en este periodo Alicante es la que ha contabilizado la cifra de muertes más alta con 131 decesos, seguida de Castellón, con 41, mientras que en Valencia se han registrado 20.

La mayoría de muertes se concentró en la semana 27 del año (del 30 de junio a 6 de julio) con 60 muertes; seguida de la semana 28 (del 7 de julio a 13 de julio), con 52; la semana 30 (del 21 al 27 de julio), con 35; la semana 26 (del 23 de junio al 29 de junio), con 22; y la semana 29 (del 14 de julio al 20 de julio), con 11.