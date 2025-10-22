La Comunitat Valenciana registra una noche muy cálida para un mes de octubre, con máximas de 23 grados en Benidorm

VALÈNCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha registrado una noche "muy cálida" para un 22 de octubre, con mínimas anotadas en Benidorm de 23,0 grados; 22,5 en Alicente y Pego; Miramar, 22,2; el aeropuerto de Alicante-Elche, 22; Xàbia, 21,9; Novelda, 21,1; València, 21.0; Rojales, 20,8; Elche, 20,7; Polinyà de Xúquer, 20,7; Castelló de la Plana, 20,0 o el aeropuerto de la capital del Túria, con 19,7 grados.

Así lo señala la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meterología (Aemet), que indica que el viento de poniente es la causa de estas temperaturas tan altas. Ese viento será intenso durante este miércoles y especialmente el jueves, cuando será ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes, menos probables en el sur de Alicante y el litoral de Castellón y con aviso nivel amarillo activado.

La intensidad del viento se prevé que amaine el viernes, aunque seguirá soplando de poniente flojo con algún intervalo moderado en el interior de Valencia y Alicante. Con poniente menos intenso, las temperaturas descenderán, de forma más acusada en el caso de las máximas en el litoral.

El próximo domingo está previsto que pase un frente y que haga que las temperaturas se normalicen el lunes, si bien hay incertidumbre sobre la hora del paso del frente, que se prevé que pueda ser a partir de mediodía en València, por lo que la lluvia no afectaría a la Medio Maratón.

Según precisa Aemet, si finalmente el paso del frente por València se produce a partir de mediodía, por la mañana todavía seguirán algo altas las temperaturas en la prueba.