La Comunitat Valenciana registra en septiembre una ocupación hotelera media del 88%, según Hosbec

La Comunitat Valenciana ha registrado en septiembre una ocupación hotelera media del 88 por ciento, con ligeros crecimientos motivados "sobre todo" por el "empuje" del mercado internacional, según datos de la patronal turística autonómica Hosbec.

Dos de cada tres turistas de Benidorm, la Costa Blanca y València son internacionales y los británicos representan la principal nacionalidad en todos los destinos. De hecho, los visitantes extranjeros son mayoritarios e incluso en Castellón crecen hasta más de un 25 por ciento de cuota de mercado. Además, la capital valenciana "apuntala la recuperación de la actividad hotelera" y marca un máximo del 93,9% de ocupación media durante la segunda quincena.

En concreto, Benidorm confirma en septiembre "por qué se mantiene como el gran motor turístico de la Comunitat Valenciana y del Mediterráneo". En la segunda quincena, los hoteles de la ciudad alcanzaron una ocupación del 90,6%, un ligero repunte frente al 89,8% registrado en 2024. En el acumulado del mes, el balance es del 90,3%, idéntico al del pasado año, lo que refleja la "estabilidad del destino incluso en la fase final del verano".

La estructura de la demanda continúa dominada por la combinación de mercado británico y español, que juntos suman más del 80% de los visitantes. En la segunda quincena, el Reino Unido concentró un 46,8% de las pernoctaciones y España un 34,3%, mientras que Irlanda, Bélgica y Países Bajos aportaron cuotas "secundarias", pero "estables".

El análisis por categorías muestra también "consistencia" porque los hoteles de cuatro estrellas cerraron la segunda quincena con un 90,8% de ocupación, frente al 89,5% del pasado año, mientras que los de tres se mantuvieron prácticamente en equilibrio con 90,6% frente al 90,9% de 2024. En el conjunto del mes, las cifras apenas variaron.

Las reservas ya confirmadas para octubre anticipan una "leve moderación", con un 86,4% ya reservado para la primera quincena, ligeramente por encima del 85,8% que se registraba a estas alturas en 2024.

COSTA BLANCA Y ALICANTE SUR

Por su parte, la Costa Blanca y su subárea de Alicante Sur presentan en la segunda quincena de septiembre un panorama mixto: la primera zona anota un 83,2% en la quincena y 84,7% en el mes, lo que supone una caída de 3,2 puntos porcentuales respecto a la misma quincena de 2024 y de 1,6 puntos en el acumulado mensual, y Alicante Sur apunta un ajuste "más notable", con un 80,1% en la quincena y 81,3% en el mes, lejos del 90,1% y 86,7% de 2024, por lo que ha habido descensos de diez y 5,4 puntos, respectivamente.

El perfil de procedencia en la segunda quincena evidencia una "doble dinámica" porque la Costa Blanca combina un mercado nacional significativo (34,8% en la quincena y 41,4% en el mes) con un "fuerte tirón británico" en la segunda mitad (24,1% en la quincena). A esto se suman emisores como Bélgica, Noruega y Países Bajos. En Alicante Sur el mercado nacional pesa "aún más" (44,2% en la quincena y 48,2% en el mes), aunque Reino Unido aporta un 16,1% en la quincena.

La lectura por categorías arroja "señales relevantes" para la gestión comercial: en la Costa Blanca, los hoteles de cuatro estrellas se sitúan en 86,9%, con una caída de dos puntos respecto a 2024, y los de tres estrellas en 80,5%, con un descenso de 4,9 puntos. Asimismo, en Alicante Sur la caída es "más evidente" y alcanza los 8,6 puntos porcentuales en cuatro estrellas, hasta el 84,9%, y los 11,5 puntos en tres, que se sitúa en el 76,8%. De otro lado, la fotografía de reservas anticipa una "moderación" para octubre.

PROVINCIA DE VALENCIA Y VALÈNCIA CAPITAL

Por su parte, la provincia de València y su capital han consolidado en septiembre una "notable estabilidad en los indicadores turísticos, confirmando su papel como motor de atracción cultural, urbana y de ocio en el Mediterráneo".

La ocupación en el conjunto provincial alcanzó el 90,1% en el mes, frente al 91,7% del año anterior, mientras que València ciudad igualó el resultado de 2024 con un 90,1%. La segunda quincena mostró un comportamiento "especialmente sólido", con un 92,7% en la provincia y un 93,9% en la ciudad de València.

Respecto al perfil del visitante, el mercado nacional se mantiene como "base" de la actividad en la provincia, al aportar un 46,3% de las pernoctaciones durante la quincena y un 48% durante el mes, mientras que en la capital de provincia supera el 30%.

La diferencia se explica por la "fuerte presencia" internacional en València ciudad, donde Reino Unido (9,7%), Estados Unidos (7,7%), Italia (7,2%) y Alemania (6,9%) tienen un peso mayor que en el promedio provincial quincenal.

En ambos casos destaca la "diversidad" de mercados, con un "equilibrio" entre europeos de media distancia, como Francia, Países Bajos o Bélgica, y emisores de largo radio como Estados Unidos, Canadá o Argentina, "que refuerzan la posición de València como destino urbano y cosmopolita".

El análisis por categorías refleja igualmente una "situación positiva" en los últimos 15 días del mes. En el conjunto provincial, los hoteles de cuatro estrellas se situaron en un 93,2%, mientras que los de tres cerraron en 89,8% y los de cinco en 91,5%.

En València ciudad, los establecimientos de cuatro estrellas alcanzaron un 94,5%, por lo que mejoraron el dato del pasado año, y los de cinco se situaron en un 91,5%, "un registro que muestra la estabilidad en la gama más alta".

La previsión para la primera quincena de octubre es "igualmente optimista" porque la provincia cuenta ya con un 82,4% reservado, mientras que la capital parte de un 86%, lo que supondría una "ligera mejora respecto al 85% del ejercicio anterior".

CASTELLÓN

La provincia de Castellón cierra la segunda quincena de septiembre con un "repunte claro" al lograr un 78,8% de ocupación en la quincena, 3,4 puntos porcentuales por encima del 75,4% del mismo periodo de 2024, y un balance mensual que alcanza el 79,8% frente al 76,9% en 2024, es decir, 2,9 puntos interanuales más.

El mercado nacional sigue siendo la "columna vertebral" del destino, al representar un 74,5% en la segunda quincena, por lo que baja 1,8 puntos respecto al 76,3% de 2024, y un 80% en el acumulado de septiembre, un punto menos frente al 81% del año anterior.

Asimismo, según Hosbec, la evolución por categorías ofrece "pistas interesantes" sobre la naturaleza de la demanda: los hoteles de cuatro estrellas anotan 81,2% en la segunda quincena, 4,7 puntos más respecto a 2024 (76,5%), y un 81,9% en el global del mes, es decir, 3,6 puntos más.

"Más llamativo aún es el comportamiento de la planta de tres estrellas, que sube hasta 76,2% en la quincena y 77% en el mes, señalando un impulso notable en el segmento medio que beneficia la ocupación general", ha resaltado la patronal hotelera valenciana.

La fotografía de reservas para la próxima quincena es "igualmente favorable" ya que en la actualidad para la primera quincena de octubre se sitúan ya en un 72,4%, 8,7 puntos por encima del mismo periodo de 2024 (63,7%), "lo que indica un ritmo de ventas adelantadas más activo y una expectativa de mantenimiento de actividad fuera del pico estival".