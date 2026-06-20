La Comunitat Valenciana vive un sábado con el cielo poco nuboso y temperaturas en ascenso

Archivo - Dos chicas pasean con un perro por la orilla de la playa - ROBER SOLSONA / EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vive una jornada de sábado con el cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, por la mañana habrá nubosidad baja en el sur de Valencia; y temperaturas en ascenso.

También hay polvo en suspensión, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En cuanto a los termómetros, las temperaturas mínimas irán en ascenso y las máximas, en ligero ascenso o sin cambios.

El viento, por su parte, soplará del nordeste en el litoral, con intervalos de intensidad moderada en el litoral norte de Alicante por la mañana; en el interior, viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a predominar la componente este durante las horas centrales, con aumentos ocasionales de intensidad en Valencia.