La Comunitat Valenciana vive un sábado con el cielo poco nuboso y temperaturas en ascenso

Archivo - Dos chicas pasean con un perro por la orilla de la playa
Archivo - Dos chicas pasean con un perro por la orilla de la playa - ROBER SOLSONA / EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: sábado, 20 junio 2026 10:02
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   VALÈNCIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La Comunitat Valenciana vive una jornada de sábado con el cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, por la mañana habrá nubosidad baja en el sur de Valencia; y temperaturas en ascenso.

   También hay polvo en suspensión, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

   En cuanto a los termómetros, las temperaturas mínimas irán en ascenso y las máximas, en ligero ascenso o sin cambios.

   El viento, por su parte, soplará del nordeste en el litoral, con intervalos de intensidad moderada en el litoral norte de Alicante por la mañana; en el interior, viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a predominar la componente este durante las horas centrales, con aumentos ocasionales de intensidad en Valencia.

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