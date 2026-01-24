La Comunitat vive un sábado con rachas muy fuertes de viento en zonas altas y posibilidad de nieve a los 500 metros

Archivo - Una mujer camina por la playa mientras le da el viento en València - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vivirá un sábado con rachas muy fuertes de viento en el oeste y en zonas altas o expuestas del interior, según indica la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para esta jornada.

Asimismo, habrá intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y dispersas remitiendo por la tarde y habrá posibilidad de nevadas en torno a los 500-700 metros de altura.

Las temperaturas, por tanto, irán en descenso, con mínimas al final del día. Además, podrá haber heladas débiles en el interior de la mitad norte.

En cuanto a los termómetros, Alicante oscilará entre los 9°C y los 15; Castelló de la Plana, 8 y 14 y València, 8 y 14.