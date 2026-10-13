La Concatedral de Santa María de Castelló acoge nuevos murales de Traver Calzada - DIPUTACIÓN

CASTELLÓ 13 Oct. (EUROPA PRESS) - -

La presidenta de la Diputación de Castellón ha acudido este martes a la instalación de los nuevos murales que el pintor burrianense Traver Calzada ha diseñado para la Capilla de la Comunión de la Concatedral de Santa María. La obra, concebida como una unidad monumental, representa 'La Última Cena', una escena que envolverá por completo al Sagrario.

"Estamos ante una obra única que suma valor a nuestro patrimonio religioso", ha señalado la dirigente provincial, quien ha puesto en valor el laborioso trabajo de Traver Calzada y la calidad artística de una actuación que enriquecerá la Concatedral de Santa María.

Así, la institución provincial, en colaboración con la parroquia de Santa María, ha destinado 80.000 euros a las dos primeras fases de este proyecto artístico que hoy ya luce en la Concatedral, "uno de los templos más emblemáticos y representativos de la ciudad y de la provincia de Castellón", ha añadido la dirigente provincial.

El conjunto artístico está formado por dos grandes lienzos que suman entre 11 y 12 metros de longitud. Además, la composición incorpora elementos singulares como la presencia de tres mujeres bíblicas sirviendo la mesa y la figura de Judas dando la espalda a la cena.

A causa de la irregularidad del espacio arquitectónico de la capilla, el ajuste estructural de las piezas ha requerido una gran precisión. Por este motivo, la parte inferior de ambos lienzos presenta dos vacíos diseñados específicamente para respetar las puertas existentes en la capilla, garantizando la funcionalidad del espacio litúrgico.