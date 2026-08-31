El concejal de Vox en Borriana Daniel Gutiérrez pide pasar al grupo de no adcritos

Daniel Gutiérrez, concejal de Vox que se ha pasado al grupo de no adscritos - AYUNTAMIENTO DE BORRIANA

CASTELLÓ 31 Ago. (EUROPA PRESS) - -

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Borriana Daniel Gutiérrez ha solicitado formalmente pasar al grupo de no adscritos, ante lo que la formación política le ha exigido que entregue su acta de edil, al considerar que obtuvo su representación bajo las siglas y el proyecto de Vox.

Según ha informado la formación en un comunicado, Vox es "un partido serio, con unos principios y una línea política clara, que se debe exclusivamente a sus votantes y al interés general". "Quien concurre a unas elecciones bajo las siglas de Vox lo hace para representar un proyecto colectivo y no para utilizar el acta obtenida gracias a la confianza depositada por los ciudadanos en beneficio de intereses particulares", ha añadido.

Vox entiende que mantener el acta después de abandonar el grupo municipal supone "romper la confianza de los burrianenses que votaron a Vox y desvirtuar el mandato recibido en las urnas". "Esta decisión convierte a Daniel Gutiérrez en un tránsfuga, al desvincularse del proyecto con el que fue elegido y conservar una representación obtenida bajo sus siglas", ha subraydao.

La formación ha indicado que el proyecto de Vox "está por encima de cualquier persona y su compromiso seguirá siendo defender a los burrianenses y a los españoles, siempre desde la lealtad a sus principios". Vox ha recordado que ya ha demostrado en Borriana que, cuando un representante decide apartarse del proyecto, "la respuesta correcta es dar un paso al lado y permitir que otras personas continúen el trabajo para el que los ciudadanos depositaron su confianza en la candidatura".

EXPEDIENTE INTERNO

Asimismo, Vox ha iniciado los trámites internos para la apertura del correspondiente expediente a Daniel Gutiérrez por cuestiones relacionadas con su anterior actividad y responsabilidades dentro de la organización en el municipio de Borriana, donde ejerció como coordinador local de la formación.

La formación actuará conforme a sus procedimientos internos y con el "máximo rigor, garantizando el correspondiente proceso y analizando las actuaciones vinculadas a la etapa en la que Gutiérrez ostentó dicha responsabilidad orgánica". Vox ha anunciado que seguirá trabajando en Borriana "con la misma determinación, defendiendo los intereses de los vecinos y manteniendo una posición firme frente a cualquier intento de anteponer intereses personales al proyecto que miles de burrianenses respaldaron en las urnas".

"Vox no pertenece a ninguna persona. Vox pertenece a sus votantes y a todos aquellos españoles que confían en un proyecto que pone a España, a los burrianenses y al interés general por encima de cualquier interés particulae", ha concluido.

Con la decisión de Daniel Gutiérrez de pasarse al grupo de no adscritos, los concejales del Ayuntamiento de Borriana se distriyen de la siguiente forma: PP 8 concejales, PSPV-PSOE 7 concejales, no adscritos 4 concejales y Vox dos concejales.

Daniel Gutierrez entró en el Grupo Municipal de Vox el pasado año, en sustitución de uno de los concejales de esta formación que fueron cesados por el alcalde de Borriana por votar en contra de una bajada de impuestos contemplada en el Pacto de Gobierno y que posteriormente entregó su acta de edil.