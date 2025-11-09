Una concentración exige ante Les Corts "presó" para Mazón y la dimisión de todo el Consell por la gestión de la dana

VALÈNCIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una concentración ha llenado este domingo la Plaza de San Lorenzo de València, en la fachada principal de Les Corts Valencianes, para reclamar "presó" para el 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, y "dimissió" para todo su Consell por la gestión de la dana que el 29 de octubre de 2024 dejó 229 víctimas mortales en la provincia. Los participantes han pedido elecciones al grito de "Volem votar" y han avisado de que no quieren que "desde Madrid vengan a decirnos quién tiene que estar aquí" gobernando.

En la parte central de la concentración, convocada por más de 200 entidades sociales, la organización ha colocado varias pancartas en círculo: la central, en la que se reclamaba prisión para el presidente y otras más como "Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia".

Durante todo el acto, los asistentes han lanzado gritos de "Volem votar" ("Queremos votar"); "Partido Popular, partido criminal"; "No són morts, són assassinats" ("No son muertos, son asesinados"), "Susana Camarero nos lleva al matadero" o "Ací està el poble valencià" (Aquí está el pueblo valenciano). También han exhibido dos muñecos gigantes de Mazón --vestido de presidiario-- y de la vicepresidenta Susana Camarero, ambos con las manos pintadas simulando estar manchadas de sangre.

Una comitiva en fila ha depositado una flor por cada una de las 231 víctimas mortales que las entidades contabilizan a las puertas de Les Corts, al son de 'tabal i dolçaina' y mientras han exhibido carteles y fotografías de víctimas ue deja la tragedia.

En el acto han intervenido la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 29-O, Rosa Álvarez; la presidenta de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre, Mariló Gradolí; cuatro portavoces que han leído el manifiesto y representantes de los de Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción.

La concentración se ha celebrado justo un año después de la primera manifestación que recorrió las calles de València con 130.000 personas, con cifras de Delegación de Gobierno, para pedir la dimisión de Mazón. En esta ocasión, la marcha ha cambiado de lema para reclamar, un año después, 'Mazón a la presó', una vez que el 'president' ha dejado el cargo.

"PESE A QUIEN PESE"

Rosa Álvarez ha afirmado en su intervención que "pese a quien pese" han logrado el primer objetivo", que es "echar fuera a Mazón" y ahora el "siguiente paso" es su puesta a disposición judicial y que deje el acta de diputado.

Álvarez, que ha recibido constantes aplausos, ánimos y gracias, ha advertido también que "no van a permitir que desde Madrid nos impongan un Gobierno en Valencia". La presidenta de la entidad ha trasladado el agradecimiento a todas las personas y entidades que les han ayudado en este año y ha subrayado, emocionada, que este primer objetivo "nadie nos lo ha regalado".

Así, ha expresado su agradecimiento "a la gran familia que hemos logrado tejer en estas circunstancias" en las que han logrado "mantenernos fuertes y en el camino adecuado".

La presidenta de esta organización de víctimas ha lamentado que les acusen de estar "politizadas" cuando "radiografiamos una situación" y "lo único que hacemos es decir que mataron a nuestros familiares". En esta línea, ha subrayado: "No me dedico a la política, pero tengo criterio propio". "Solo se pueden ser sus víctimas", ha cuestionado y ha lamentado que una "coyuntura no deseada" les ha hecho colocarse en esta situación y no se van a quedar "en casa llorando".

"TRIUNFO DEL PUEBLO VALENCIANO"

Por su parte, Gradolí ha proclamado que la dimisión de Mazón es "un triunfo de todo el pueblo valenciano", pero ha advertido que las víctimas "no tenemos bastante" y no detendrán su lucha hasta que se hayan asumido responsabilidades con la dimisión de todo el Consell porque es "indigno" y "abandonó al pueblo de Valencia en el peor día de su historia".

"Lo que pedimos es verdad, justicia y reparación", ha insistido y ha pedido "votar". "No queremos que decidan nuestro futuro desde un despacho de Madrid. No queremos. Los valencianos y las valencianas nos merecemos más. Nos merecemos personas dignas que estén a la altura del pueblo valenciano", ha proclamado.

MANIFIESTO

En el manifiesto, de diez puntos, han reclamado que Mazón renuncie a su acta de diputado y declare en el Juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana así como que dimita todo el Consell; transparencia en las instituciones y saber dónde va destinado el dinero de la reconstrucción y las donaciones; que se investigue la "negligencia" de empresas que el 29O pusieron "en peligro" la vida de sus trabajadores" y que se prohíba la construcción en zonas inundables, en la línea de costa y que todos los municipios tengan planes de emergencia.

También la participación de las personas de los pueblos afectados en las decisiones sobre la reconstrucción; que se aumenten los impuestos a las rentas altas para tener servicios "de calidad y no caridad"; la reconstrucción de todos los centros escolares afectados y el fin de los barracones; que todas las personas con rentas bajas o situación administrativa no regularizada tengan acceso a las prestaciones públicas para la reconstrucción, una alternativa habotacional a quienes lo han perdido todo y el fin de la "revictimización" de las personas afectadas. "Basta de atacar a quien manifiesta su malestar y dolor exigiendo justicia", han pedido.

Las organizaciones convocantes han recordado que por primera vez hoy hace un año salieron a la calle para denunciar que la "negligencia" de Mazón y su Consell convirtieron una de las "mayores catástrofes naturales" de la Comunitat en una "catástrofe humana". "No son muertos, son asesinados", han proclamado pero han lamentado que en el "discurso de dimisión victimista" de Mazón no asumiera "ninguna responsabilidad" y "continúa sin hacerlo".

Asimismo, han lamentado el "maltrato" a las víctimas y que el Consell en pleno "en su descarada huida hacia adelante para mantener el poder, se dejó en el camino cualquier rastro de solidaridad, empatía, compasión y atención a las víctimas y personas afectadas".