Una concentración frente al Ayuntamiento pide recuperar el servicio de estancias diurnas en Alicante

ALICANTE, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una concentración frente al Ayuntamiento de Alicante ha exigido la reapertura del servicio de estancias diurnas (SED) tras el cierre, el pasado agosto, del centro de día del edificio municipal de la plaza de América.

En concreto, se han movilizado miembros de la plantilla y personas usuarias del SED, clausurado "de forma fulminante por el equipo de gobierno" sin "explicación" ni "justificación comprensible", según han señalado los convocantes en un comunicado.

"Sigue siendo un recurso esencial y eficaz para afrontar la soledad de nuestras personas mayores, que, además, durante años ha dado forma a un equipo profesional altamente especializado. La eliminación del recurso y la pérdida del equipo son dos lujos que esta ciudad ni puede ni quiere permitirse", han apuntado.

Así, han resaltado que las personas mayores afectadas por el cierre ven cómo aumenta su "sensación de aislamiento", algo que "les hace sentirse abandonadas". "Las promesas de reapertura deben convertirse en una realidad palpable de forma inmediata, de lo que, hasta ahora, no hay nada concreto", han resaltado.

Y han subrayado: "Más allá de palabras, son los compromisos los que deben aparecer en este tema cuanto antes. Hay que saber cuándo se vuelve a abrir el recurso y, si cambia de ubicación, dónde se va a situar; cómo se va a llevar a cabo la subrogación de la plantilla y si va a salir a concurso para que lo gestione una empresa privada y si los pliegos están preparados. Hay muchas cuestiones que no pueden esperar, pero, sobre todo, no pueden esperar las personas usuarias".

Por ello, los convocantes consideran que "es el momento de soluciones realistas y reales" y "de pasar de las promesas a los hechos y de demostrar que el interés y preocupación que muestran" el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la concejala de Bienestar Social, Begoña León, "se transforme, de manera inmediata, en la reapertura del recurso y la readmisión de la plantilla".