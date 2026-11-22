Una concentración pide en València la liberación de todos los detenidos el 11N - SINDICAT DE LLOGATERES

VALÈNCIA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una concentración en Valencia ha reclamado en la tarde de este domingo en València la liberación de todas las personas que fueron detenidas en la jornada de huelga del 11 de noviembre y han exigido el fin del "uso disuasorio" de la prisión provisional.

La convocatoria, impulsada desde la Taula d'Habitatge de València y a la que se han sumado otras entidades, se ha desarrollado en la Plaza de la Virgen de la capital del Turia.

Con el lema 'Llibertat vaguistes preses', los asistentes a la protesta han pedido la derogación de la llamada 'Ley mordaza', al tiempo que han denunciado "la represión policial y judicial".

Asimismo, los asistentes han reivindicado que "hacer huelga no es ningún delito".

La concentración se enmarca en las acciones que están llevando a cabo diversos colectivos para expresar su "solidaridad" con los detenidos el 11N. El pasado viernes, se convocó una manifestación en Castelló de la Plana para pedir la liberación de Óscar --un joven al que ya se ha puesto en libertad, según las entidades-- y de otros tres huelguistas detenidos en el marco del 11N en Barcelona.