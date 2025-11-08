Una concentración en València exige el fin del tránsito de armas y combustible a Israel de los "barcos de la muerte"

Una concentración en el Puerto de València exige el fin del tránsito de armas y combustible a Israel de los "barcos de la muerte" - EUROPA PRESS TV

VALÈNCIA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una concentración en el Puerto de València ha exigido el fin del tránsito de armas y combustibles a Israel por parte de los que han calificado como "barcos de la muerte", por lo que han reclamado al Gobierno español y el resto de ejecutivos que "dejen de ser cómplices del genocidio y del régimen de apartheid israelí".

Así se ha manifestado el miembro de BDS Jorge Ramos, durante la protesta número 39 en la ciudad de València desde octubre de 2023 para pedir la liberación de Palestina. La concentración ha sido organizada por la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina de forma simultánea en cinco puertos españoles: Algeciras, Cartagena, Ceuta, Barcelona y València.

"La complicidad que está habiendo con el régimen genocida israelí no es solo una cuestión de justicia, una cuestión moral, una cuestión humana, sino que es una cuestión que es una obligación legal que no se permitiera ningún tipo de tránsito de combustibles, de armas", ha recalcado, pese a que ha lamentado que es algo que continúa ocurriendo.

La portavoz de BDS País Valencià, Verónica Alonso, ha detallado que han llevado a cabo la concentración simultánea en "los principales puertos que sostienen la complicidad del Gobierno español".

"El genocidio y los crímenes de Israel siguen gracias al suministro de material, de armamento, de municiones, de energía de los terceros estados, que son cómplices de estos crímenes", ha aseverado, por lo que ha reclamado al Gobierno español que "deje de ser cómplice, que deje de facilitar la comisión de estos crímenes".

En la misma línea, ha sostenido que los puertos españoles "siguen siendo cómplices de todos estos crímenes porque están permitiendo el paso de estos barcos".

Alonso ha reclamado al Ejecutivo central que, en aplicación de los artículos 19 y 25 del convenio de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (UNCLOS) "deniegue el tránsito a estos buques en sus aguas territoriales, porque están violando la Carta de las Naciones Unidas, están violando normas imperativas o ayudando a Israel a cometer estos crímenes".

Igualmente, ha exigido que en los puertos españoles "se les deniegue cualquier tipo de asistencia servicios y se retengan e investiguen los barcos por su complicidad en los crímenes de Israel".

En este sentido, ha señalado que este mes, que tengan constancia, "siete barcos de la muerte utilizarán nuestros puertos en sus rutas genocidas". "Es imperativo que estos suministros no lleguen a Israel para poder cumplir con las obligaciones legales del Estado español de impedir, de prevenir y de sancionar el genocidio", ha instado.

Por su parte, Jorge Ramos ha censurado que el alto el fuego es "una auténtica farsa y no se ha contado con el pueblo palestino" y ha acusado a Israel de violarlo "más de 200 veces en las últimas semanas", algo que "lleva haciendo desde los primeros meses de su existencia desde el mismo año 1948".

"No va a haber una verdadera justicia, una verdadera paz y una verdadera igualdad y libertad en el territorio que va desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo hasta que no se desmantele ese régimen de apartheid que es el israelí, como pasó con el régimen de apartheid sudáfricano", ha espetado.