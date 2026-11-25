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VALÈNCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado a la Conselleria de Sanidad a pagar 125.000 euros --más intereses y actualizaciones correspondientes-- a una familia por la muerte de un paciente al que no diagnosticaron un aneurisma de aorta.

El fallecido --cuya familia ha sido representada por la abogada Ica Aznar, de los servicios jurídicos de El Defensor del Paciente-- sufría desde junio de 2022 dolores en la zona lumbar y dorsal. Acudió en distintas ocasiones a los servicios sanitarios sin que se le practicara ninguna prueba de imagen que permitiera identificar el aneurisma de aorta abdominal de grandes dimensiones que padecía, ha explicado la entidad en un comunicado.

El 2 de diciembre de 2022, el paciente acudió al Centro de Salud de Bellreguard tras sufrir un episodio de mareo y pérdida de conocimiento. En el centro se constató que presentaba una tensión arterial extremadamente baja, de tan solo 52/30 mmHg, por lo que fue trasladado al servicio de Urgencias del Hospital Francesc de Borja de Gandía.

Durante la asistencia hospitalaria, el paciente manifestó que había presentado dolor abdominal y de espalda durante los días anteriores, circunstancia que quedó expresamente recogida en el informe de Urgencias.

Pese a estos síntomas, los facultativos centraron el estudio diagnóstico en descartar un posible tromboembolismo pulmonar, practicándole un angioTAC de las arterias pulmonares que resultó negativo.

Los médicos ignoraron las manifestaciones del paciente respecto al dolor abdominal, por lo que no se realizó ninguna prueba de imagen abdominal para descartar otras patologías que pudieran justificar el síncope, la hipotensión severa y los dolores abdominales y lumbares que había referido, ha explicado la asociación. "Inexplicablemente, el paciente recibió el alta hospitalaria sin que se hubiera identificado la causa de la pérdida de conocimiento ni se hubiera descartado la existencia de un aneurisma de aorta abdominal", ha apuntado.

Al día siguiente, el paciente tuvo que regresar nuevamente al Hospital de Gandía tras sufrir otro episodio de pérdida de conocimiento, esta vez acompañado de un importante empeoramiento de su estado general, dolor abdominal intenso y alteraciones analíticas compatibles con una hemorragia. Fue entonces cuando se decidió practicar un angioTAC abdominal, que permitió diagnosticar la rotura de un aneurisma de aorta abdominal.

El paciente fue trasladado urgentemente al Hospital General de Valencia, donde fue intervenido mediante cirugía endovascular, al no disponer en el Hospital de Gandía de este servicio hospitalario. Tras permanecer aproximadamente un mes ingresado, durante el cual sufrió diversas complicaciones, el día 4 de enero de 2023 presentó una parada cardiorrespiratoria que provocó su fallecimiento, pese a las maniobras de reanimación practicadas.

La familia interpuso una reclamación de responsabilidad patrimonial frente a la Conselleria de Sanidad al considerar que se había producido un retraso diagnóstico injustificado y que, de haberse realizado las pruebas correspondientes durante la primera asistencia hospitalaria, se habría podido diagnosticar el aneurisma antes de que se produjera el grave deterioro clínico del paciente y haberse tratado la patología.

"Resulta especialmente llamativo que la propia Inspección Médica de la Conselleria de Sanidad reconoció que la asistencia sanitaria prestada no había sido adecuada y que procedía asumir la responsabilidad patrimonial de la Administración y concluyó que, ante un paciente que presenta dolor abdominal o lumbar, síncope e hipotensión, es necesario realizar un diagnóstico diferencial que contemple la posibilidad de un aneurisma de aorta", ha destacado la asociación. Asimismo, consideró que no se habían tenido en cuenta todos los datos clínicos disponibles y que se había dado el alta hospitalaria de forma precipitada, sin valorar adecuadamente esta patología.

Pese a ello, la Conselleria de Sanidad desestimó la reclamación formulada por la familia al negar la existencia de cualquier infracción de la lex artis médica. La Administración mantuvo esta postura incluso durante el procedimiento judicial, apoyándose en informes periciales que sostenían que no existían síntomas suficientes para sospechar la presencia de un aneurisma de aorta abdominal.

Sin embargo, el tribunal ha rechazado estos argumentos y considera acreditado que el paciente había referido dolor abdominal y lumbar durante los días anteriores a su asistencia hospitalaria del 2 de diciembre de 2022, tal y como constaba expresamente en el propio informe de Urgencias.

La sentencia destaca que la cuestión fundamental no era tanto una discrepancia entre criterios médicos, sino determinar si el paciente había presentado síntomas que exigieran realizar una prueba diagnóstica abdominal, y la respuesta es sí.

En concreto, el tribunal sostiene: "Debió haberse realizado al paciente la prueba de TAC abdominal que habría revelado la verdadera patología que estaba sufriendo y que habría permitido su tratamiento ya en ese momento, aumentando significativamente sus posibilidades de supervivencia".

Por tanto, el tribunal reconoce que la actuación sanitaria fue contraria a la lex artis, al no utilizarse los medios diagnósticos adecuados ante un cuadro clínico que presentaba signos de alarma compatibles con una patología vascular potencialmente mortal. La falta de realización de dicha prueba privó al paciente de la posibilidad de recibir un diagnóstico y tratamiento más precoces, aumentando significativamente sus posibilidades de supervivencia.

En consecuencia, el tribunal condena a la Conselleria de Sanidad a indemnizar a los familiares del fallecido con un total de 125.000 euro, distribuidos en 60.000 euros para su esposa, 30.000 euros para cada uno de sus dos hijos y 5.000 euros para su yerno, que también convivía con el paciente.