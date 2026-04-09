El conductor que atropelló a cuatro ciclistas en Orihuela iba en un coche modificado para su discapacidad sin homologar

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil de Tráfico- Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 73 años que presuntamente atropelló este miércoles por la tarde a cuatro ciclistas en la CV-925 a su paso por Orihuela (Alicante) circulaba en un coche que al parecer fue modificado para la discapacidad que padece y sin homologación.

La Guardia Civil podría investigar a este conductor por supuesta conducción temeraria e incluso podría llegar a ser acusado de homicidio imprudente, aunque todo dependerá de cómo evolucionen las víctimas del suceso, según ha podido saber Europa Press.

Por su parte, fuentes del instituto armado han señalado que el conductor, de esa avanzada edad, padece una minusvalía ante la que presuntamente habría modificado el vehículo sin la homologación necesaria.

Cuatro ciclistas de entre 56 y 68 años resultaron heridos en el atropello, tres de ellos con carácter grave, después de ser arrollados por el vehículo en el kilómetro nueve de la citada vía. Los hechos ocurrieron sobre las 15.50 horas.

Dos afectados fueron trasladados al Hospital de la Vega Baja, de Orihuela, por policontusiones y otro al Hospital del Vinalopó, de Elche, con traumatismo craneoencefálico, según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

En este operativo en la carretera de Torremendo participaron dos ambulancias del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), así como un soporte vital básico (SVB) y una unidad de transporte no asistido (TNA).