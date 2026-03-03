La conexión aérea Helsinki-València se amplía a la temporada de invierno con cuatro vuelos semanales - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conexión aérea Helsinki-València se amplía a la temporada de invierno con cuatro vuelos semanales. La aerolínea finlandesa Finnair ha anunciado que su nueva conexión directa entre ambas ciudades se extenderá también a la temporada de invierno, lo que "refuerza la apuesta por la ciudad como destino urbano mediterráneo durante todo el año".

Según los datos ofrecidos por la empresa aérea, durante la operativa invernal habrá cuatro vuelos semanales, lo que consolida una ruta que inicialmente estaba prevista solo para la temporada de verano de 2026.

La conexión se estrenará en la próxima campaña de esta primavera-verano con dos vuelos semanales entre abril y octubre, lo que la convertirá en el primer enlace directo regular entre las dos ciudades.

Al respecto, la concejala de Turismo, Innovación e Inversiones y presidenta de la Fundación Visit València, Paula Llobet, ha destacado que ampliar la ruta a los meses de invierno es un "paso estratégico para desestacionalizar el turismo y fortalecer el mercado nórdico".

El perfil de las personas visitantes llegadas desde este punto de origen se caracteriza "por su alto gasto medio, largas estancias y afinidad con propuestas sostenibles y experiencias ligadas al estilo de vida mediterráneo".

"Esta decisión --ha explicado Llobet en un comunicado-- no solo mejora la conectividad en los meses con menor actividad turística, sino que también confirma que la estrategia de diversificación de mercados que estamos desarrollando desde la Fundación Visit València está dando resultados".

ACCIONES PROMOCIONALES EN FINLANDIA

Desde el anuncio inicial de la aerolínea, la Fundación Visit València ha desarrollado diferentes actividades promocionales en Finlandia para impulsar la visibilidad del destino.

Entre ellas, la participación en la feria Matka Travel Fair (uno de los principales encuentros turísticos del norte de Europa), campañas digitales y la organización de viajes de prensa y la acogida de periodistas y creadores de contenido especializados.

Estas acciones buscan mostrar la diversidad de la oferta valenciana más allá del verano: playas urbanas, gastronomía reconocida, patrimonio, naturaleza cercana y una agenda cultural activa durante todo el año, factores que convierten la ciudad en una opción idónea para escapadas urbanas incluso en los meses más fríos.