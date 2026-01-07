Confecomerç asegura que la campaña de rebajas se ha "desvirtuado" y pide revisar la normativa para recuperarla

Imagen de comercios en rebajas - Eduardo Briones - Europa Press

VALÈNCIA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederació d'Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana (Confecomerç) estima que el incremento de las ventas en las rebajas de invierno de 2026 podría crecer "ligeramente" si bien reconoce que la campaña se ha "desvirtuado" y "ya no es lo que era", por lo que considera necesario revisar la normativa vigente y recuperar un período regulado. La entidad calcula un gasto medio por cliente de unos 80 euros.

A su juicio, la liberalización y la proliferación de campañas de descuentos y promociones a lo largo de todo el año han provocado una "clara pérdida de sentido" de las rebajas tradicionales, que han dejado de ser "un momento diferenciado y esperado" por el consumidor. Esta dinámica tiene un impacto "directo" en la rentabilidad del pequeño comercio, según denuncia en un comunicado.

La confederación ha apuntado en un comunicado que la "presión constante" sobre los precios obliga a trabajar con márgenes "cada vez más reducidos, dificulta la planificación de compras y stock y pone en riesgo la viabilidad de muchos negocios".

"Cuando todo el año parece rebajas, las rebajas dejan de ser una oportunidad real para el comercio", advierten desde la Confederación, que recalcan que esta situación también perjudica a las personas consumidoras, ya que la "confusión permanente" sobre precios, fechas y descuentos reales "genera desconfianza, banaliza el valor del producto y resta transparencia al proceso de compra".

Pese a todo, el pequeño comercio mantiene "buenas expectativas" ante la campaña de rebajas, que sigue siendo un "incentivo clave para el sector y una oportunidad de ahorro para las familias". La climatología podría contribuir, además, a dinamizar el consumo en estas semanas.

Para el presidente de Confecomerç, Rafael Torres, las rebajas "no son solo una carrera por el precio" sino "una oportunidad para comprar con criterio, información y con tranquilidad". "El comercio de proximidad lleva décadas haciéndolo así, con precios claros y con una responsabilidad que no termina en la caja registradora", ha añadido Torres, quien insiste en que cada compra en el comercio local "tiene un impacto directo en nuestro entorno".

Es lo que la patronal del pequeño comercio de la Comunitat Valenciana denomina 'El Buen Comprar', que en estas fechas se traduce "en elegir comercios con precios claros, valorar la responsabilidad del comerciante, que no acaba en la venta, y priorizar la confianza y el trato cercano frente a la compra impersonal". Por eso, considera que "comprar bien en rebajas no es comprar más barato a cualquier precio, sino hacerlo con responsabilidad, tener en cuenta el impacto social y económico de cada compra y apostar por el comercio que mantiene empleo y vida en los pueblos y ciudades".

Torres augura que probablemente esta sea una campaña "de rebajas intensas en las dos o tres primeras semanas, impulsadas por el propio efecto llamada de los primeros días".

BALANCE DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD

En cuando a la campaña de Navidad, la entidad señala que se ha cerrado con un "balance desigual" para el pequeño comercio, condicionado por factores climatológicos y por cambios en los hábitos de consumo de las familias. Las bajas temperaturas registradas durante parte del periodo navideño han favorecido el incremento de las ventas, especialmente en los sectores de equipamiento personal y equipamiento del hogar.

Sin embargo, la lluvia persistente y el mal tiempo durante las fechas clave, especialmente Reyes, "han deslucido uno de los momentos tradicionalmente más fuertes para el comercio de proximidad, reduciendo de forma notable la afluencia de clientes a los establecimientos físicos".

A este escenario se suman dos factores estructurales que están marcando la evolución del consumo. Por un lado, aunque puede haberse producido un mayor consumo en términos absolutos, el gasto per cápita ha sido menor porque la inflación "sigue teniendo un impacto directo en el poder adquisitivo de las familias, ya que los salarios no han crecido al mismo ritmo que los precios".

Por otro lado, se consolida una tendencia ya detectada en los últimos años: el desvío de una parte significativa del gasto hacia el ocio, los espectáculos, el deporte, la salud y el bienestar.

Este contexto explica que, pese a existir actividad y movimiento comercial, la campaña de Navidad haya tenido un "comportamiento irregular" y haya cerrado con "sensaciones dispares" en el conjunto del pequeño comercio valenciano.